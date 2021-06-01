指揮中心曬圖「本波疫情漸趨緩」　台大醫揭關鍵：計算圖有貓膩

▲林氏璧認為，圖表有貓膩。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心昨（31）日公布圖表，展現全國三級警戒的成果，表示Rt值已從最高峰15降到目前的1.02，疫情基本上朝向可控的方向前進；不過，前台大感染科醫師林氏璧卻不以為然，更直言「計算圖藏貓膩！」

林氏璧在劉寶傑主持的《關鍵時刻》表示，「看這兩天指揮中心在說，我們的疫情好像已經減緩了，其實我是非常擔心的，因為你跟民眾說減緩，大家好像就會開始放鬆，可是現在醫院的量能是非常緊繃的。」

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林氏璧感嘆，假如接下來到6月14日之前，大家沒有保持原本防疫的強度，而讓案例繼續產生的話，那醫院離崩潰大概只有一步之遙。

▲指揮中心表示，本波本土疫情已漸趨緩。（圖／指揮中心提供）

針對指揮中心公布的Rt值圖表，他更表示，「那個圖有點貓膩，我覺得你真的要算，應該用校正回歸，比較接近真實，回到確診的那一天。校正回歸那是一個高原，沒怎麼下來，所以你用一個高高的然後下來，你去算那個R0值降下的速度，它當然會比較漂亮。」

至於什麼是Rt值？指揮中心發言人莊人祥解釋，用中文表示就是基本再生數，簡單來說，當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力，再生數就會用Rt表示，用這方式代表，目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

林氏璧也指出，其為加上時間變化的R0值，會隨公衛措施變動的數字，當它小於1，疫情才有望逐漸趨緩。