快訊／誰放寬3+11？　疾管署回函曝光竟稱「沒會議記錄」

▲放寬機師「3+11」檢疫被視為防疫破口。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院昨（31日）針對紓困條例朝野協商，民進黨立院黨團同意國民黨團所提出的「行政部門必須提出3+11、BNT取消EUA之報告」。針對機師防疫管理，疾管署回函表示，本次調整經中央流行疫情指揮中心跨組討論，但「未作成會議紀錄」。

回顧桃園諾富特事件，民進黨立委范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。

4月15日，中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」。

對此，疾管署回應，國籍航空公司機組員之防疫健康管控措施已多次滾動修訂，本自調整經中央流行疫情指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及專家等討論，自本年4月15日起調回去年檢疫管理模式及增加核酸檢測，未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布。

疾管署強調，由於機組員往來國際屬高接觸風險、高傳播對象，為促使機組員儘速施打疫苗、獲得個人保護力及確保國內防疫安全，今年6月12日後，對於未接種新冠疫苗之機組員，將要求長程航班機組員返台檢疫措施調嚴為5天居家檢疫採檢陰性)+9天加強版自主健康管理。

▼疾管署稱「3+11」沒會議記錄。（點圖可放大／記者徐政璿翻攝）

疾管署5點說明：



1、外站「零接觸」管理：抵外站後自機組員通道快速通關、搭乘專車至防疫旅宿、住宿限同樓層且一人一室禁止離房、用餐安排以客房服務專人送至房門口、禁止接觸當地訪客，且有一次性房卡鎖定與CCTV監視等偵測機制。

2、機上全程防護：飛行前勤務防疫指導、執勤前健康聲明且有症狀暫緩派飛、全程佩戴口罩與手套及強化手部衛生、簡化餐點服務流程、設置組員專用廁所、用餐時間間隔、避免交談及返台航班禁售免稅品等。



3、返國後居家檢疫採檢與自主健康管理等措施：居家檢疫期間啟動電子圍籬等管理機制。

4、檢視本年1月至4月期間資料，認為交通主管機關已督導航空公司落實外站「零接觸」管理、機組員機上全程防護，且同時期已累計採檢 9000 餘件機組員之核酸檢體，檢驗結果皆為陰性。另查機組員外站違規案件數減少、違規情節亦屬不熟悉新制等疏失，合計6件。其中5件於「7+7」期間、1件於「5+9」期間，違規原因係機組員離房投遞食物販賣機、使用微波爐，或誤解流程至大廳領取餐卡或餐點等。

5、機組員透過職場身心健康評估、醫療專家、民 意代表及媒體等各種管道，多次表達已遵守各項專案防疫規範，卻仍長期於「檢疫 執勤 檢疫」循迴，已嚴重影響其身心狀況及飛航安全。