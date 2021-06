印度人供奉「新冠女神」真面目曝光！　信眾搶拜：她生氣了

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度第二波新冠疫情漸趨穩定,日增確診數字卻依然龐大。在災情慘重的坦米爾納德邦南部城市孔巴托(Coimbatore),一座印度教廟宇供奉2尊「新冠病毒女神像」,祭司每天向她們祈禱,盼望能遏制疫情。信眾說明,由於女神感到憤怒,須以供品、祝禱加以安撫。

高感染率衝擊下,孔巴托印度教廟宇Kamatchipuri Adhinam暫時不對信眾開放,但祭司們天天祭拜二尊女神像,分別以檀木及石頭打造。他們會在供桌上擺放食物及其他祭品,接著吟唱希望疫情大流行結束的禱文,最後以薑黃水及牛乳清洗神像。

寺廟負責人Anandbharathi K.說明,「過去也有處理天花、水痘及瘟疫的類似廟宇。我們以女神的形式崇拜病毒,每天向她祈禱,以減少這種疾病的影響」,計畫持續祭拜7周。

VIDEO: Prayers offered at Temple to the 'Corona Goddess' in the Indian city of Coimbatore, as the country struggles to combat a brutal wave of Covid-19. The national death toll passed 300,000 on Monday pic.twitter.com/gDP6jXlgqp