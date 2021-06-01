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快篩陽性率14%守到3%！護理師千字文揭「萬華英雄」：至今沒休息

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲一名醫護人員揭露北市聯合醫院團隊進駐剝皮寮的歷程，吸引近5000人點讚。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣本土確診已破8000例，死亡數更已破百，其中萬華近1個月確診數達1185例，為全國最高。對此，有護理人員就揭露了北市聯合醫院團隊進駐剝皮寮的歷程，表示，「過去這3週，是這群人守護著萬華。沒有他們，萬華是無法被接起來的。」

一名護理師31日在臉書發文表示，這波本土疫情看來有獲得初步的控制，但仍鬆懈不得，因為零星的小型社區感染仍是現在進行式，也未有快速撲滅的跡象，但萬華疫情的溫度撐過峰值，進入緩降期。其中，剝皮寮快篩團隊就在這之中，就扮演了重要角色。

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這名護理師透漏，從單日快篩陽性率14%到近日可以單日不到5%，甚至不到3%，是這群醫護守在原地，每一日發號碼牌，穿著「兔寶寶裝」，幫潛在確診個案進行快篩之餘，還要安撫快篩陽性而焦慮、煩躁的個案，「在一開始，整個快篩團隊幾乎每晚都忙到半夜2點，一直到過去一週，才穩定於晚上10點半至11點結束當日任務。」

她分享醫護進場剝皮寮的那晚，台北的西區很慌亂，從冗長的排隊，快篩100人就抓到10個陽性，「我記得我們當時說不出什麼話來，隔天談起，說前一晚的畫面可以說是『如喪考妣』。」不過他們也從一片混亂中，慢慢步上軌道，制定出整套管理流程，可以分享給全國的抗疫夥伴。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,群聚,社交距離。（圖／記者李毓康攝）

她回憶先前兩度去剝皮寮探班時，看到滿臉惶恐的茶室姊妹坐在現場等待快篩的畫面，「即便疫情早已是集體狀態，但懷疑自己染病是難以啟齒，略帶恥感，極其私密的複雜情緒；如何讓各式各樣的社群成員願意走出家門，接受篩檢的考驗不會因為萬華獲得紓解而減輕。相反的，真正的考驗一直來。」

她表示，每一晚她都會在快篩群組內，看到疾管科夥伴與現場醫護確認所有陽性個案都安全送醫或抵達檢疫所、旅館的確認訊息後再去睡覺，隔日早上再跟大家一起準時開會，然而至今沒有一天休息，「疫情不停，我們就繼續；不論前線或後勤，大家都一樣。」

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，各縣市政府於確診熱區多有設立快篩站，工研院研發的「正壓式檢疫亭」減少醫護人員防護衣穿脫麻煩，獨立空間採檢大幅降低風險，大受好評，圖為新北市聯合醫院三重院區篩檢站由國際獅子會捐贈的檢疫亭,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,正壓檢疫亭。（圖／記者李毓康攝）

文中透漏，剝皮寮快篩團隊也已準備好面對下一個任務，不論媒體與社群多少紛擾，他們每天穩定完成任務，照顧好每一個默默走進快篩站的陽性個案。原PO也呼籲，希望大家能夠繼續嚴格防疫，「你我的生活得以回穩，多是這一群人撐起來的。不向誰的道德提款，一起努力把防疫的日子踏實過好」

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