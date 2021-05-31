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紓困4.0／被強制停業　竟要證明業績衰退才能申請！

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，公園遊戲場遊具、涼亭、運動設施、籃球場等公共設施暫停開放，籃球框,防疫,遊憩設施。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，運動設施暫停開放。（資料圖／記者李毓康攝）

記者潘姿吟／台北報導

本土疫情擴散傷產業，全台維持3級警戒，不止餐飲、旅遊業受影響，還有因室內外運動場館全面關閉而重傷的運動健身業，影響所及是將近20萬的從業人口及其家庭。對於今（31）行政院推出的一系列紓困方案，連鎖健身房業者陳先生質疑，紓困方案竟然要業者備妥文件舉證營收衰退才能申請補助，根本是何不食肉糜。

談起紓困4.0，台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，從現有資訊來看，還是換湯不換藥，他嚴肅表示，「如果到現在這麼緊急的時刻，政府還在主計治國，對產業可能產生不可逆的傷害！」

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新北市健身房負責人林小姐，回想起半個月前，「誰也沒想到，突然之間就進入了社區傳染！」本土疫情剛爆發，政府第一時間就下令運動中心、羽球館、游泳池、健身房、高爾夫球場......等室內外運動場館關閉，業者也都以高配合度停業以利防疫作業，「可是，關於紓困這件事，政府難道不知道，關門無法營業，業績會停擺嗎？」她說，對於經營者來說，房租、員工薪水等都是固定支出，同業已經傳出不少人選擇「長痛不如短痛」，為存續與否做抉擇。

徐正賢指出，去年是疫情影響商情，申請紓困的確可能需要證明營收衰退或經營困難，但今年的狀況是政府要求場館關閉配合防疫。他認為，如果這次的紓困方案細節仍與去年一樣，代表公僕不知民間疾苦。

台灣的公務系統長久以來不思改變、不願意多突破的狀況，或許太平盛世時人民無感，但在緊急事件發生時，就是對管理系統最大的考驗。面對這一次災情，徐正賢拜託主管機關，務必做到，手續要簡化，門檻要降低，動作要更快！

因為對事業經營者而言，壓力不僅在於營業額歸零或房租虧損，當疫情控制不明朗，市場信心不足、客源短期內難以回流情況下，1個月沒有營業額所影響的是3個月的生計，更何況，不管是無薪假還是裁員減薪，都打擊員工士氣，還陷入勞資問題，結果沒死也只剩半條命，未來的重建期很漫長。

對於從業人員來說，運動健身產業中，無固定雇主的教練、賽事活動人員的比重極高，當有服務才有收入的情況下，若因為場館關閉、賽事活動停辦，導致幾個月沒有任何收入，這些人要怎麼過活？難道也要這些教練、賽務人員舉證生活困難嗎？

最後，徐正賢語重心長說：「紓困，除了緊急幫助社會最底層的國人度過生存危機，紓困，也是要讓大部分有生產能力，還能帶來未來產值的國人和企業，能一起挺過這一段。」

▲▼雙北市升級三級防疫 健身房 運動中心停業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲防疫升級，全台灣室內外運動場館被迫暫時停業。（資料圖／記者屠惠剛攝）

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