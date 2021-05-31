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企業、民間引進疫苗　蘇貞昌下令：疾管署以最快速度審核來源

▲▼行政院長蘇貞昌主持會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌主持會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

因應疫情變化，行政院長蘇貞昌31日召開「行政院疫情會議」，其中針對企業及民間團體熱心引進國外疫苗的建議與申請，他要求指揮中心評估以公開透明方式，公布各方的申請進度，後續再由疾管署，以最快速度審核疫苗來源。

首先，在行政協調整合作業上，蘇貞昌請秘書長負責，掌控並統整各部會的防疫及醫療物資的整備情形，並請各部會主動將相關防疫物資及醫材藥品，包括緊急採買、調度撥用及後勤需用物資，務必整備到位，以作為指揮官陳時中與防疫團隊的堅強後盾。

同時，蘇貞昌也裁示成立服務窗口，企業部分統由經濟部長王美花負責，民間團體部分統由內政部次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體協助或申請疫苗進口的相關服務事宜。至於後續疫苗的審查和檢驗，則請疾管署和食藥署依法秉持專業把關。

在擴增防疫量能的部分，為因應未來社區篩檢站、企業篩檢處所以及集中檢疫所的增設，蘇貞昌則請衛福部石崇良次長持續協調醫護人力的徵集與調度，也請積極徵求醫檢師以及近三年離職的護理人員的意願，期能透過人力支援減輕醫療體系的負擔。

而擴增防疫旅館以及集中檢疫所量能部分，現在的數量雖已持續增加，尚足因應目前所需。對此，蘇貞昌則請執行長王必勝持續協調徵用防疫旅館供為加強集中檢疫所使用，務使量能充分，足以因應未來疫情可能的變化；也請指揮中心採用適當的隔離方法並加速相關清消程序，以提高床位的周轉率，減少醫療體系的壓力負擔。

在疫苗接種作業規劃部分，蘇貞昌表示，未來進口疫苗持續增加，以及國產疫苗上路後，關於施打順位、程序、場所及相關配套措施，都必須預做妥適規劃。

蘇貞昌說，日前已經配送疫苗施打完畢的高雄市及新竹市，兩市的相關動線規劃安排得當，請指揮中心參考各國各地的做法與經驗，針對規模大小、場地動線的規劃，以及施打人員、防疫人力調度等事宜，設定相關程序及指引規範，以作為未來大量設立疫苗接種場所的標準。

同時，蘇貞昌要求，也要考量民眾的便利性，並避免群聚風險，他請政委唐鳳加速完成「疫苗接種預約平台」的系統設計與測試，以供普及使用。

此外，針對近日有企業及民間團體熱心引進國外疫苗的建議及申請，蘇貞昌則表示，非常感謝各方的善意，並指示應建立服務窗口，企業部分統由經濟部長王美花負責，民間團體部分統由內政部次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務，並請指揮中心評估以公開透明的方式，公布各方的申請進度，公開相關資訊使國人瞭解。

蘇貞昌說，後續再由疾管署，以最快速度來審核疫苗來源，如果疫苗進來，也會由食藥署來儘快檢驗。因為疫苗要打在國人身上，政府一定要確保安全性和有效性，用最嚴謹的態度，經過專業和科學上的判斷，來確保國民安全和健康。

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