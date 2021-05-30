快訊／6月疫苗施打高峰　蘇貞昌要求陳時中備戰

▲行政院長蘇貞昌上午召開疫情會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開防疫會議，他在會中肯定衛福部與行政院團隊，對於篩檢作業的簡化，增加地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，大量消化日前因通報作業塞車未上傳個案。同時，他也叮嚀，6月是疫苗施打高峰期，請指揮中心與地方政府、醫療機構合作，預先做好施打準備。

蘇貞昌上午9點召開疫情會議，首先聽取衛福部長陳時中針對今日疫情做整體報告，並肯定衛福部與行政院團隊對於篩檢作業的簡化，大大增加了地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，也大量消化前些日子因通報作業塞車的未上傳個案。

不過，蘇貞昌仍請指揮中心能夠繼續提出相關作業程序上的檢討與精進，減輕醫療行政的負擔，以提升整體的防疫成效。

另外，內政部長徐國勇也在會中報告，他這幾天已接洽到願意提供作為集中檢疫所與防疫旅館的業者或民間團體。對此，蘇貞昌指示負責防疫隔離處所量能的執行長王必勝，就這些新增的集中檢疫所的硬體環境立即加以評估，並規劃進駐的防疫人員、服務人員所需人力，並請內政部配置必要的維護警力。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌於會議最後特別交代，下個月是疫苗施打的高峰期，也請指揮中心協調各部會，與地方政府和各醫療機構充分合作，預先做好施打處所、順序分配、流程說明等規劃作業，提升整體施打效率，儘早讓所有最前線的防疫人員，擁有足夠的防護力。