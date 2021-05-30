　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／6月疫苗施打高峰　蘇貞昌要求陳時中備戰

▲▼行政院長蘇貞昌上午召開疫情會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌上午召開疫情會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開防疫會議，他在會中肯定衛福部與行政院團隊，對於篩檢作業的簡化，增加地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，大量消化日前因通報作業塞車未上傳個案。同時，他也叮嚀，6月是疫苗施打高峰期，請指揮中心與地方政府、醫療機構合作，預先做好施打準備。

蘇貞昌上午9點召開疫情會議，首先聽取衛福部長陳時中針對今日疫情做整體報告，並肯定衛福部與行政院團隊對於篩檢作業的簡化，大大增加了地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，也大量消化前些日子因通報作業塞車的未上傳個案。

不過，蘇貞昌仍請指揮中心能夠繼續提出相關作業程序上的檢討與精進，減輕醫療行政的負擔，以提升整體的防疫成效。

另外，內政部長徐國勇也在會中報告，他這幾天已接洽到願意提供作為集中檢疫所與防疫旅館的業者或民間團體。對此，蘇貞昌指示負責防疫隔離處所量能的執行長王必勝，就這些新增的集中檢疫所的硬體環境立即加以評估，並規劃進駐的防疫人員、服務人員所需人力，並請內政部配置必要的維護警力。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌於會議最後特別交代，下個月是疫苗施打的高峰期，也請指揮中心協調各部會，與地方政府和各醫療機構充分合作，預先做好施打處所、順序分配、流程說明等規劃作業，提升整體施打效率，儘早讓所有最前線的防疫人員，擁有足夠的防護力。

ET快訊
快訊／今日增11死！　本土226＋校正回歸89
LIVE／雙北兵推「四級封城」人車管制　陳時中最新說明
彰化狂炸暴雨仍無助水情　水公司曝原因
快訊／新一波雨彈強攻！　北北基16縣市豪、大雨特報　
中信金、富邦金已各7員工確診！　金融業50人染疫一次看
快訊／又一波「中尺度對流」逼近！豪雨警戒區曝　水庫進補中
學雜費30萬！直擊奎山中學「校門沒招牌」超低調　創辦人大有來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郁慕明赴上海打免費疫苗　「在台灣不知等到什麼時候」

民間買疫苗陳時中設2條件　趙少康：他不做還不准別人做

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停　防死者數超過殯儀館負荷

快訊／6月疫苗施打高峰　蘇貞昌要求陳時中備戰

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

侯友宜：室外返家若無法保持適當距離「戴上口罩是最好」

朱學恒指控抹黑國際疫苗　民進黨社群中心主任范綱皓舉證反駁了

快訊／蘇貞昌拍板：疫情三級管制結束前新生兒皆可領1萬元

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推：停課容易停工難

侯友宜：只要大家要求自己更低度活動　「就不需升到四級」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

郁慕明赴上海打免費疫苗　「在台灣不知等到什麼時候」

民間買疫苗陳時中設2條件　趙少康：他不做還不准別人做

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停　防死者數超過殯儀館負荷

快訊／6月疫苗施打高峰　蘇貞昌要求陳時中備戰

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

侯友宜：室外返家若無法保持適當距離「戴上口罩是最好」

朱學恒指控抹黑國際疫苗　民進黨社群中心主任范綱皓舉證反駁了

快訊／蘇貞昌拍板：疫情三級管制結束前新生兒皆可領1萬元

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推：停課容易停工難

侯友宜：只要大家要求自己更低度活動　「就不需升到四級」

快訊／累積死亡破百！今日增11死「本土226＋校正回歸89」

女主播「為氣喘尪」拒絕住院！　確診7天已失去味覺

本田噴射機「Honda Jet」改款飛更遠　新Elite S版訂價1.5億起！

家就在下個巷口！高雄翁電動車「拋錨顧路」推不動　警：交給我

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝50年積怨：12歲就想做

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

不需急著搞四級警戒！　葉金川要決策者「稍安勿躁」：目前管制有效

「快篩控制疫情」科學家戰翻！　《自然》曝「病毒含量」是關鍵

裁判發現手套抹東西！鄧愷威被趕出去　2局飆5K失2分退場

無助水情！暴雨狂炸彰化淹水　北彰6月1日實施「供5停2」加強版

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

政治熱門新聞

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

快訊／蘇貞昌：三級管制結束前新生兒皆可領1萬

購500萬劑BNT疫苗　郭台銘7點霸氣聲明

96歲阿嬤血氧掉到70　不打疫苗原因有洋蔥

台大教授宣布獲得500萬劑BNT疫苗　籲衛福部協助進口

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

柯P轟紓困預算綁樁　政院反擊：已編列339億採購疫苗

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

更多熱門

相關新聞

台灣進過期疫苗　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

台灣進過期疫苗　蘇貞昌Twitter帳號下方出現假訊息

行政院蘇貞昌院長官方Twitter帳號下底下出現1則訊息，指摘政府疫苗品質有問題：「大家千萬不要打這批疫苗，這批疫苗因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」，言論嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，經查發現上述涉案IP位址疑似來自境外，研判係有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽不實之言論，惡意扭曲及醜化台灣防疫作為，打擊民眾防疫士氣。

四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

柯P轟紓困預算綁樁　政院反擊：已編列339億採購疫苗

柯P轟紓困預算綁樁　政院反擊：已編列339億採購疫苗

確診死亡6天才公布！指揮中心曝原因

確診死亡6天才公布！指揮中心曝原因

關鍵字：

蘇貞昌陳時中

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面