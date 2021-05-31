疫苗之前人人平等　林右昌：不要製造貧富或縣市對立

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌31日下午說明中央流行疫情指揮中心公布本市3位確診個案，比起前兩日的14人、8人，有略微下降，但也提醒大家不可因此掉以輕心，他並強調「疫苗是國民健康的公共財」，「疫苗之前人人平等」，希望不要因為疫苗製造貧富或縣市對立。

近日傳出的計程車確診案例，林右昌在下午的線上記者會中首先說明指出，（案7855）是台北某車隊的司機，每日早上6點左右就到台北排班營業，行駛區域也大多都在台北市。

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林右昌另指出，今日CDC公布本市共有3位確診個案，比起29日14人、30日8人，看起來有下降的趨勢，代表過去這段期間的嚴格防疫及控管作為已經見效，但他也提醒大家不可因此掉以輕心，防疫工作一旦鬆懈就很可能讓疫情再次發生。

有關疫苗一事，林右昌認為，疫苗是國民健康的公共財，疫苗之前人人平等，不論你是郭台銘還是路邊的遊民，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市而有所差別！他說，最近有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工，或是買給會員施打。但是，我呼籲大家，靜下心來冷靜想想，這樣真的是對的嗎？這樣真的是好的嗎？

林右昌表示，我相信大家都是出自善意、善心、善念。但因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過我們要提醒、也要注意的是，如果這樣做，我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或是我們去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧？

林右昌強調，當然，因為大家都急了！我也認為，如果民間力量可以幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，也應該樂觀其成，當然更應該大家合作，一起來努力！我也覺得在這件事上，CDC不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑。疫苗是一個國民健康公共財，大家都有施打的權利，這應該是平等的！

媒體提到鐵公路運量的問題，林右昌指出，近期因受到疫情升溫及學校停課影響，通勤通學乘客均大幅減少，不論鐵公路公共運輸運量均下滑，行駛國道及本市的快捷公車亦受到衝擊，客運業者向公路總局提出減班申請，經公路總局核定減班：1088：主要減少離峰班次，運量仍有需求減班幅度較小。調整前平日48班次、假日30班次。調整後平日38班次、假日20班次（平、假日都減少10班次）。2088：調整前尖峰原4~5分鐘，離峰10~15分鐘一班。調整後尖峰6~8分鐘，離峰30~60分鐘一班。1579：調整前尖峰15~20分鐘一班，離峰30~40分鐘一班。調整後尖峰20~40分鐘一班，離峰60~120分鐘一班。

林右昌強調，市府交通處為避免民眾候車排隊時過於集中，已請業者多注意排隊動線人潮聚集狀況，機動派班，尖峰時段通勤路線也會視需求進行，彈性調整前後班距。目前依業者回報統計，每班車目前乘載率約僅防疫三級警戒前5成左右，不過，仍會請業者多加注意乘載情形，機動增加班次因應。

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