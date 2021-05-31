今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例，確診個案中新增15例死亡，這波疫情截至目前已造成112死亡。綜合案例以新北市171例最多，其次為台北市122例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

指揮官陳時中表示，今日新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

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▲本土確定病例校正回歸情形。

▲校正回歸直轄市縣(市)分布情形。

綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為臺北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，臺中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。

根據統計，截至目前國內累計502,354例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含466,018例排除)，其中8,511例確診，分別為1,137例境外移入，7,321例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另21例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096)移除為空號。確診個案中124例死亡。