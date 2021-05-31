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防疫司機「無罩」有原因！護理師PO內幕心疼氣：不用對檢疫所拍照

▲▼第一線護理師分享心路歷程。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

▲第一線防疫人員辛苦工作，卻被民眾放大檢視。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

記者林育綾／綜合報導

全國持續防疫警戒三級，人人出門都必須戴口罩，不過近日有民眾直擊「防疫公車」司機「無罩」，並拍照爆料抨擊。作家瞿欣怡轉PO第一線護理師友人貼文，透露司機無罩內幕，通常是在開3小時抵達目的時，車內消毒、司機除污後，會稍作休息。她心疼第一線人員被「過度檢視」，也開放貼文讓網友為一線醫護留言打氣。

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▲嘉義民眾直擊，自北部南下的防疫公車司機沒戴口罩。（圖／民眾提供）

作家瞿欣怡30日在個人臉書粉專「我是小貓瞿欣怡」轉貼第一線護理師「阿長H」貼文，心疼她們沒有分別心地照顧集中檢疫所的人，卻承受抹黑與謾罵。阿長認為，「願意來集中檢疫的，都是良民，我們應該照顧他。」也從來沒有為自己的處境抱怨過。但日前為了一件事非常憤怒，原因是有人隔著大馬路「對著檢疫所拍照」，抗議為什麼檢疫者可以開窗，實際上這是安全的；另也有人抗議防疫公車司機「沒戴口罩」，在不清楚的情況下，過度放大檢視。

阿長在文中解釋，那些防疫公車的司機是新北的消防弟兄，年輕熱血，疲於奔命，也是人家的兒子，「疫情嚴峻時堅守崗位，承擔責任，穿著防護衣戴N95戴面罩，開3小時的車，途中除非緊急事件，否則直達目的地。在乘客下車之後，司機去洗澡除污，同時有專人會進行車子的內部消毒。在司機除污後，直接上車，做稍微休息，再開車北上。

阿長憤怒說，「不用拿著相機對著檢疫所拍照，大家說的都比做的容易」。同時也感慨，「該做的太多，想做好的也更多，大家閒閒待在家裡，多多集思廣益，把風暴來臨的措施跟宣導努力做到最後，就是對我們前線最大的支持」。

▲▼第一線護理師分享心路歷程。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

▲▼第一線護理師分享抗疫的心路歷程，期望民眾不要過度檢視攻擊。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

▲▼第一線護理師分享心路歷程。（圖／Facebook「我是小貓瞿欣怡」提供）

瞿欣怡經過該護理師同意後轉貼原文，也在PO文中寫道，「我們看到的，常常只有一張照片，說一個片段的故事，但她們在前線經歷的，卻是全部」。她也呼籲更多網友留言給予正能量，「她們沒有被病毒擊倒，但她們需要有更多正能量，而不是負能量與抹黑」。

瞿欣怡說，「她們在第一線照顧我們的同胞手足，在家裡防疫的我們，是否也能少些口水謾罵，多些支持鼓勵？我們能在家安心防疫，是因為他們負重前行啊」、「阿長與團隊們需要正能量，她會來看留言喔，我們一起幫他們加油好嗎？或者你也可以分享第一線的心情，給更多人知道，他們充滿愛，而且勇敢」。

網友看了也紛紛留言「無知，恐懼與慌亂，才是最讓人無奈的破口。感謝分享提醒，大家真的辛苦了。」、「謝謝你們的付出，也希望你們好好照顧自己和家人，一起平安的度過疫情！！」、「謝謝辛苦的防疫前線們，千言萬語，只能化作一句謝謝，再謝謝」、「謝謝你們，社會上有不明究理的人，但也有真心感謝你們的人~同島一命，我們一起保重」。 

瞿欣怡PO文、護理師原文如下（轉自Facebook「我是小貓瞿欣怡」）：

在第一線的阿長H，寫了讓人心疼的貼文。她們沒有分別心地照顧集中檢疫所的人，卻要承受抹黑與謾罵。
阿長說：「願意來集中檢疫的，都是良民，我們應該照顧他。」在前線的她，沒有懼怕與分別心，在外面過著平安日子的人，卻吵成一團。

她寫著那些被送來的人，有八十歲的老人，也有還在喝奶的孩子，有些老人家甚至因為急著出門，連手機都忘了帶，只能哭著拜託他們聯絡家人，護士們除了要照顧老人家，更要居中聯繫，讓老人家安心。我讀到這裡，眼眶都紅了，如果是我的獨居阿母面臨這樣的情況，她會有多害怕，多慌張；如果有一個阿長可以安慰她，幫她打電話給我，我又會多麼感激。

她也心疼防疫專車的司機，他們都是年輕又熱血的消防員，在這麼熱的天氣下，全副武裝開車載送感染者，三、四個鐘頭的車程，他們沒有停下來休息，抵達目的地後，化學鞋子裡倒出來的都是汗水。

我聽她講了很多「別人的事」，她的擔憂。她在意年輕的消防如此辛勞，在意眼前的長輩沒有依靠。她從來沒有為自己的處境抱怨過。

但是，她今天超級憤怒。有人隔著大馬路對檢疫所拍照，抗議為什麼檢疫者可以開窗，但那明明是安全的；也有人故意放大檢視，抗議防疫公車司機沒有戴口罩，用過度檢視，來抹煞所有人的努力。

她很怒地寫了一篇，我徵得她的同意，轉貼如下。我們看到的，常常只有一張照片，說一個片段的故事，但她們在前線經歷的，卻是全部。

最後她也說：「新北疫情嚴峻，大家都不樂見，染疫者也不乏我們北漂的學子與家人朋友。當他們自願來檢疫所隔離，我們前線的人，也勇於承擔。照顧他們的我們每7天都採檢一次，也確認自己是安全的。」

她們沒有被病毒擊倒，但她們需要有更多正能量，而不是負能量與抹黑。
她們在第一線照顧我們的同胞手足，在家裡防疫的我們，是否也能少些口水謾罵，多些支持鼓勵？
我們能在家安心防疫，是因為他們負重前行啊。

阿長與團隊們需要正能量，她會來看留言喔，我們一起幫他們加油好嗎？或者你也可以分享第一線的心情，給更多人知道，他們充滿愛，而且勇敢。

---以下原文照登

關於集中檢疫所，新北市民篩檢陽性以後，輕症或無症狀者 ，坐上防疫專車，到集中檢疫所隔離，裡面的有老有小 ，老的80多歲 、小的還在喝奶。在前線讓我們最難過的，莫過於看見與自己爸媽同年齡的長輩，或是孩童，有時候不知道臉上掛滿的是汗水，還是淚水。

如果是我們自己的爸媽，我們會有多著急，有的急忙出門，連手機都沒有帶，就跟家人失聯了，老人家一直哭一直哭，換成我們幫她聯絡家人，因為疫情，看見人性更多的脆弱。

初入集中檢疫所我們初步篩選，真不行了才後送，比率大約1/10，可見重症機率高。

為什麼要這麼麻煩
1.輕症或無症狀的才不會擠爆急診
2.獨居的個案才不會死在家裡。
3.真的願意來的都是良民，我們該照顧他。

這兩天看到網軍攻擊檢疫所沒關窗，防疫公車司機沒戴口罩，真的覺得心疼病人跟工作人員 。那些「防疫公車」的司機，是新北的消防弟兄，他們年輕熱血，也疲於奔命，他們也是人家的兒子。在疫情嚴峻時堅守崗位，承擔責任￼，穿著防護衣戴N95戴面罩，開3小時的車，途中除非緊急事件，否則直達目的地。在乘客下車之後，司機去洗澡除污，同時有專人會進行車子的內部消毒。在司機除污後，直接上車，做稍微休息，再開車北上。

不用拿著相機對著檢疫所拍照，大家說的都比做的容易。

新北疫情嚴峻，大家都不樂見，染疫者也不乏我們北漂的學子與家人朋友。當他們自願來檢疫所隔離，我們前線的人，也勇於承擔。照顧他們的我們每7天都採檢一次，也確認自己是安全的。
該做的太多，想做好的也更多 ，大家閒閒待在家裡，多多集思廣益，把風暴來臨的措施跟宣導努力做到最後，就是對我們前線最大的支持。

#我們需要正能量
#一起為防疫醫療團隊加油

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