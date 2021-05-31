疫苗施打進度一次看！15萬劑AZ分配各縣市　高雄2.1萬最快打完

▲《ETtoday新聞雲》為讀者整理各縣市15萬劑AZ疫苗施打狀況。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

本土疫情嚴峻，日前第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，中央27日第一階段將15萬劑分配至各縣市，讓第一線醫護人員施打，其中台北市獲2.2萬劑、新北1.8萬劑、高雄2.1萬劑，而高雄市目前已於3天內接種完畢。對此，《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，整理各縣市配發、施打狀況。



基隆市：獲配3000劑，全數接種完畢

基隆市獲中央配發3000劑，其中基隆四大責任醫院「基隆長庚、部立基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院」等相關人員共2000劑；地區醫院醫事人員及診所醫事人員430劑；以及消防救護、警察、防疫旅館第一線人員、民政防疫關懷人員570劑，目前全數接種完畢。



桃園市：獲配1.8萬劑，目前已完成接種8671劑

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桃園市府表示，1萬8000劑疫苗分別提供合約醫院10000劑、衛生所8000劑，截至5/30共接種8671劑，其中衛生所5713劑,醫院2958劑。此外，部分醫院因假日無疫苗接種門診，多數都預約在週一（5/31）與週二（6/1）施打。

新竹市：獲配8400劑，醫護施打率60%

新竹市府表示，總共獲配8400劑疫苗，至29日共計8927人已施打疫苗。今再獲3900劑疫苗，以完成竹市醫事人員全面施打為目標。目前全部醫護施打率約60％，接種對象：包括醫院診所醫事、一線防疫人員如警察消防民政等

台中市：獲配1.75萬劑，目前已完成接種8040劑

台中市府表示，第一批的1萬7500劑疫苗，截至5/30晚間10時26分，已接種8040劑，剩餘9460劑，今（5/31）會全部施打完畢。另外，新一批疫苗約莫2萬7000劑的施打進程已在規劃中，詳細時間點會再公布。



彰化縣：獲配6500劑，仍在施打中

彰化縣政府表示，5月28日分配第二批AZ疫苗6500劑，全用在第一線醫護及警消人員，目前正施打中，至於進度，衛生局將於下午防疫會議中做說明



南投縣：獲配1800劑，預計5/31接種完畢

雲林縣：獲配3500劑，已完成接種1400劑

雲林縣府表示，5月28日獲得中央分配疫苗3500劑AZ疫苗送到雲林縣政府衛生局開始分配施打，截至昨（30日）剩約2100劑，預計6月2日打完。

嘉義縣：獲配3200劑，預計6/1施打完畢

嘉義縣府表示，嘉義縣共3200劑AZ疫苗到貨，4家責任醫院醫護分配1200劑持續接種，其餘2000劑，5/31起開放第一線警、消人員施打、基層醫護、環保清消人員等第一線高風險接種，可依據提報名冊前往轄區衛生所或慢防所接種，預計6/1全數施打完畢。

嘉義市：獲配3000劑，預計6/1施打完畢

嘉義市府表示，有關3000劑疫苗，正在努力施打中，因為適逢周六日、同時要分散人流及醫護人員輪班時間，所以市府請四家專責醫院妥善分配施打時間，預計周二（6/1）將全數施打完畢。



台南市：獲配1.3萬劑，完成9成施打量1.2萬劑

台南市獲配13000劑COVID-19疫苗，自5月27日收到疫苗後，隨即配送至台南市各合約醫院及衛生所，28、29、30日3天施打，截至30日已完成接種醫事人員（含基層診所）10700人次、警察人員1000人次、消防人員300人次，合計共12000人次，預計剩下1000劑31日全部施打完畢力。

高雄市：獲配2.1萬劑，全數接種完畢

截至30日18時為止，高雄市自28日起連續三天統計已接種累計超過2萬1000人，針對已列冊之23家專責醫院所有醫護、第一線醫事人員、防疫旅館、防疫計程車及警消等防疫人員分批接種。



屏東縣：獲配1.13萬劑，目前已完成接種9350劑

屏東縣府獲中央撥補11300劑疫苗，目前已使用9350劑，尚有1950劑。



宜蘭縣：獲配2800劑，目前已完成1100劑施打

宜蘭縣獲中央撥補2800劑AZ疫苗，醫護人員已施打1,100劑，剩餘的1,700劑，5/31起開放第一線警、消人員施打。

花蓮縣：獲配8800劑，已完成40%施打率

