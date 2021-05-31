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疫苗施打進度一次看！15萬劑AZ分配各縣市　高雄2.1萬最快打完

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》為讀者整理各縣市15萬劑AZ疫苗施打狀況。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

本土疫情嚴峻，日前第二批41萬劑AZ疫苗抵台後，中央27日第一階段將15萬劑分配至各縣市，讓第一線醫護人員施打，其中台北市獲2.2萬劑、新北1.8萬劑、高雄2.1萬劑，而高雄市目前已於3天內接種完畢。對此，《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，整理各縣市配發、施打狀況。

基隆市：獲配3000劑，全數接種完畢

基隆市獲中央配發3000劑，其中基隆四大責任醫院「基隆長庚、部立基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院」等相關人員共2000劑；地區醫院醫事人員及診所醫事人員430劑；以及消防救護、警察、防疫旅館第一線人員、民政防疫關懷人員570劑，目前全數接種完畢。

桃園市：獲配1.8萬劑，目前已完成接種8671劑

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桃園市府表示，1萬8000劑疫苗分別提供合約醫院10000劑、衛生所8000劑，截至5/30共接種8671劑，其中衛生所5713劑,醫院2958劑。此外，部分醫院因假日無疫苗接種門診，多數都預約在週一（5/31）與週二（6/1）施打。

新竹市：獲配8400劑，醫護施打率60%

新竹市府表示，總共獲配8400劑疫苗，至29日共計8927人已施打疫苗。今再獲3900劑疫苗，以完成竹市醫事人員全面施打為目標。目前全部醫護施打率約60％，接種對象：包括醫院診所醫事、一線防疫人員如警察消防民政等

台中市：獲配1.75萬劑，目前已完成接種8040劑

台中市府表示，第一批的1萬7500劑疫苗，截至5/30晚間10時26分，已接種8040劑，剩餘9460劑，今（5/31）會全部施打完畢。另外，新一批疫苗約莫2萬7000劑的施打進程已在規劃中，詳細時間點會再公布。

彰化縣：獲配6500劑，仍在施打中

彰化縣政府表示，5月28日分配第二批AZ疫苗6500劑，全用在第一線醫護及警消人員，目前正施打中，至於進度，衛生局將於下午防疫會議中做說明

南投縣：獲配1800劑，預計5/31接種完畢

雲林縣：獲配3500劑，已完成接種1400劑

雲林縣府表示，5月28日獲得中央分配疫苗3500劑AZ疫苗送到雲林縣政府衛生局開始分配施打，截至昨（30日）剩約2100劑，預計6月2日打完。

嘉義縣：獲配3200劑，預計6/1施打完畢

嘉義縣府表示，嘉義縣共3200劑AZ疫苗到貨，4家責任醫院醫護分配1200劑持續接種，其餘2000劑，5/31起開放第一線警、消人員施打、基層醫護、環保清消人員等第一線高風險接種，可依據提報名冊前往轄區衛生所或慢防所接種，預計6/1全數施打完畢。

嘉義市：獲配3000劑，預計6/1施打完畢

嘉義市府表示，有關3000劑疫苗，正在努力施打中，因為適逢周六日、同時要分散人流及醫護人員輪班時間，所以市府請四家專責醫院妥善分配施打時間，預計周二（6/1）將全數施打完畢。

台南市：獲配1.3萬劑，完成9成施打量1.2萬劑

台南市獲配13000劑COVID-19疫苗，自5月27日收到疫苗後，隨即配送至台南市各合約醫院及衛生所，28、29、30日3天施打，截至30日已完成接種醫事人員（含基層診所）10700人次、警察人員1000人次、消防人員300人次，合計共12000人次，預計剩下1000劑31日全部施打完畢力。

高雄市：獲配2.1萬劑，全數接種完畢

截至30日18時為止，高雄市自28日起連續三天統計已接種累計超過2萬1000人，針對已列冊之23家專責醫院所有醫護、第一線醫事人員、防疫旅館、防疫計程車及警消等防疫人員分批接種。

屏東縣：獲配1.13萬劑，目前已完成接種9350劑

屏東縣府獲中央撥補11300劑疫苗，目前已使用9350劑，尚有1950劑。

宜蘭縣：獲配2800劑，目前已完成1100劑施打

宜蘭縣獲中央撥補2800劑AZ疫苗，醫護人員已施打1,100劑，剩餘的1,700劑，5/31起開放第一線警、消人員施打。

花蓮縣：獲配8800劑，已完成40%施打率
 

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