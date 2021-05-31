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疫情免減少外出　嘉市圖5000冊電子館藏免費暢讀

▲嘉義市圖書館5000冊電子館藏免費暢讀。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市圖書館推5000冊電子館藏免費暢讀。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

本土疫情延燒，全國第三級警戒延長至6月14日。嘉義市各大公共場所、休閒體健設施配合政策停業，讓民眾在家時間也變多。文化局圖書館擁有豐富電子書資源館藏，全天候提供市民免費線上閱讀或借閱，自5月18日起至8月31日止，在各平台累積借閱電子書冊前5名者，可獲得桃城文學獎出版品，宅在家不無聊，還能快樂暢遊黃金屋。

▲嘉義市圖書館5000冊電子館藏免費暢讀。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，圖書館從102年起編制經費購置電子書與電子雜誌，目前圖書館擁有「Hyread eBook」、「udn電子讀書館」、「iRead ebook」、「台灣雲端書庫@嘉義市」等電子資源平台約5000冊館藏，多元化平台、豐富的電子藏書、不受任何時間、地點限制，不怕逾期歸還的風險，同時滿足各不同族群讀者的需求。讀者可利用多種載具（PC、iPad、Android平板、手機）下載閱讀軟體，持本市借閱證，就可以登入電子書平台借閱電子書與電子雜誌，每個帳號可借閱10本、借期14天。

此外，從5月18日起至8月31日止，喜愛閱讀的讀者，只要在上述4個平台其一，每月累積借閱電子資源冊數為前5名者，即可獲得桃城文學獎出版品1本，該月將寄送20本書，總計活動將會送出80本桃城文學獎出版品，鼓勵市民在家多使用圖書館電子資源館藏，充實度過防疫時期。

▲嘉義市圖書館5000冊電子館藏免費暢讀。（圖／嘉義市政府提供）

隨著疫情升溫，電子書的點閱率及借閱率也隨之上升，文化局指出，在防疫的關鍵時刻，無法出門借閱書籍，可以使用文化局圖書館電子書平台服務，不僅能達到閱讀不間斷，還能安心防疫，是所有愛讀書市民的好選擇。嘉義市去(109)年電子書與電子雜誌借閱數量達到30,369冊，各平台最受民眾歡迎的電子書籍類別為「宗教心靈」、「商業財經」、「親子教養」，而電子雜誌最受歡迎類別為「財經商管」。此外，在嘉義市文化局圖書館臉書平台，也會不定期更新並推薦各類電子書冊，達到共讀、共享學無止境。

嘉義市文化局圖書館電子書網址：
http://www.cabcy.gov.tw/web/LibraryResource/DigitalMedia

各平台可借閱電子資源如下：
(一)華藝電子書平台(https://www.airitibooks.com/index.aspx)
(二)台灣雲端書庫@嘉義市(http://lib.ebookservice.tw/cy/)
(三)UDN讀書庫(https://reading.udn.com/udnlib/cabcy)
(四)凌網HyRead ebook平台(https://cabcygov.ebook.hyread.com.tw/)

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