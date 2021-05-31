美增太平洋威懾計畫預算　遏止中國大陸在印太地區發展

▲美國國防部有意增加預算，遏止中國大陸在印太區的野心。（圖為美軍F-35戰鬥機／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國總統拜登當地時間28日公佈總額為7150億美元（約台幣19兆元）的國防預算，並送交國會審查。該提案希望能增加預算，並透過投資太空領域、核武現代化、汰換老舊軍備，以及發展未來作戰能力等，其中也包括針對中國的「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative）而投資的50億元，通過增加雷達、衛星等設備以提高美軍的戰備能力。

根據《路透》報導，美國國防部預算內容主要用來，購買軍艦、戰機等，還有負責軍備維護和軍人薪水，同時希望能增加380億美元（約台幣1.8兆元），使國防預算達到7530億美元（約台幣20.8兆元）。目前，美軍正裁撤維護費用高昂的軍艦，包含四艘沿海戰鬥艦、數架A-10、KC-10和KC-135飛機，還編列購買85架F-35隱形戰機、以及8艘新軍艦的預算，並持續對核武器進行投資，強化核武器效能。

▲太平洋艦隊司令阿基里諾積極鼓吹，太平洋威懾計畫。（圖／達志影像）

據了解，美國防部希望將額外資金，投入在「太平洋威懾計畫」中，藉由升級雷達、衛星與飛彈系統，遏止中國大陸在印太地區的擴張，並淘汰部分老舊的戰艦、戰機，提升軍隊攻擊效率，還會研發超高音速武器、新世代武器系統，用來對付中國大陸及俄羅斯。

太平洋威懾計畫在4月時，由美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）積極鼓吹。該計畫要求，在2022年至2027年間，增加約270億美元（約台幣7000億元）的支出，包括購置部署新型武器、建造新設施及與印太盟友進行更密切的軍事合作等。