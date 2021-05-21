西安「中歐班列」長安號　運超8萬噸防疫物資到歐洲





▲西安國際港。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／西安報導

全球新冠肺炎疫情肆虐、國際地緣政治局勢複雜之際，中國大陸持續透過「中歐班列」，推進與一帶一路沿線國家的經貿合作。以貨運量全國第一的西安「長安號」為例，自疫情以來，已運超8萬噸防疫物資抵歐洲，去年發運班列數更達3720列，較2019年成長74%。

中國大陸2013年提出「一帶一路」倡議，同年底，西安開通中歐班列「長安號」，如今已有15條常態化發至中亞、歐洲的15條路線，覆蓋45個國家和地區；2020年，長安號全年開行量達3720列，開行量、重箱率、貨運量全國第一。

▲西安長安號中歐國際班列的海關人員，身穿防護服對貨櫃進行檢疫。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，面對新冠疫情嚴峻，長安號成為中國大陸推動「防疫外交」的重要幫手。據統計，自疫情以來，長安號的防疫物資專列，已運送口罩、防護衣、呼吸器，以及原物料熔噴布等各類防疫物品，送往歐洲國家。

西安國際陸港多式聯運公司副總經理李明泉強調，在疫情期間，長安號的發運狀態良好，面對冷鏈物流疫情風險，採用國家標準防疫，「基本沒有受到影響。」

他補充，長安號除持續運送防疫物資到歐洲，該班列的貿易產品主要包括中國大陸出口至歐洲的紡織原料及紡織製品、機械器具及零件、車輛及零部件、電器設備及零件等，而自歐洲進口的，則有汽車整車、汽車配件、木材、塑膠製品等；其中，還主要會從中亞國家進口小麥、綠豆、電解銅等大宗原物料。

▲咸陽冠捷顯示科技有限公司總經理鄭定彬展示商用觸控顯示器。（圖／記者陳政錄攝）

於2017年赴緊鄰西安的咸陽市，投資設立全球第13座工廠的台資企業—冠捷科技集團，就透過中歐班列，將其顯示器產品賣到歐洲國家，或到歐洲工廠進行再加工，目前外銷比例佔60%到65%。咸陽冠捷顯示科技公司總經理鄭定彬說，過去產品送到波蘭，海運要45天，現在只要15天。

他也提到，疫情期間，家居電子產品的消費逆勢成長，讓公司2020年的業績，比2019年成長約20%，今年預估再成長30%，其中，商用大型顯示器市場，隨5G時代發展，將有更多的增長空間。

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