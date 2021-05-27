2m外也掃得到！好市多「這1點」防疫措施超貼心　網讚：不用擠一起

▲原PO大讚好市多的QR code很大一張。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台好市多從疫情以來，都很注重並配合防疫措施，也經常進行消毒作業。就有網友26日前往添購食材，覺得好市多3點防疫措施很不錯，便貼文和照片分享。其中，他大讚「QR code海報很大一張，站遠點2公尺外掃都能很清楚，不用擠在海報前」，也有人有感認同「很貼心的QR，那麼大一張！」

這位網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，誇讚3個好市多的防疫措施，首先是進場的時候，因為要實聯制，掃描QR code後，要把傳到1922的簡訊給入口人員查看後才能進場，而好市多很貼心的則是，將QR code海報印成很大的一張，「站遠點2公尺外掃都能很清楚，不用擠在海報前。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來是結帳的時候，「前一位結帳後，輸送台立刻有人員消毒，消毒後下一位才能放上購買商品」，原PO也提醒，結帳時把會員卡直接拿著，給好市多員工掃描，就不需要把會員卡交給員工。

▲賣場工作人員隨時在消毒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

推車的部分，這位網友則提到「雖然被用過的手把都有工作人員噴酒精消毒」，但他覺得還是自帶酒精消毒後再推，「多一分防護比較安心，少接觸是對的！！」最後，他透露賣場狀況，「人不多，不過還是要快速採買離開」，並說自己是因為家中已經缺糧，網購配送塞車，才會冒險出來覓食，「牛肉和各種肉品都很齊全，水蜜桃比去年的size小很多。」

貼文一出，也有人對超大張的QR code有感，「QR code好大，我喜翻」、「從停車場開始，沿路的牆壁都有貼，很方便，也不會大家擠在一起～」、「那個QRcode好大！！這樣不用大家擠著靠近拍。」

其他網友則紛紛留言，「下載好市多APP並設定線上支付，就可以全程無接觸工作人員囉，我覺得快速方便」、「好市多真的很用心：進場前刷QR Code、賣場入口有人統計入場人數、有工作人員用酒精擦拭冷凍櫃的把手、每個客人結帳後，結帳員旁邊的助手把刷卡機消毒。相信還有很多其他我沒有看到細節，疫情期間，不得已要購物。謝謝他們的用心。」