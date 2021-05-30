人民幣升破6.4　陸專家：不可持續「將衝擊中小企業」

▲人民幣近期不斷升值。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

人民幣對美元即期匯率升破6.4，中歐國際工商學院教授、中國人民銀行調查統計司前司長盛松成30日表示，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢，否則將影響出口企業利潤，尤其對中小企業的衝擊更大。

盛松成接受《新華社》採訪時指出，人民幣近期升值，與中國率先控制住疫情、率先復工復產，率先實現正增長有最大關聯，其次是由於中國堅持正常的貨幣政策。

盛松成解釋，去年以來，除中國以外的全球主要經濟體均採取極度寬鬆的貨幣政策，美聯儲資產負債表從去年年初的4.2萬億美元激增至目前的7.9萬億美元，「我國堅持不搞『大水漫灌』，央行資產負債表基本穩定在38萬億元人民幣上下。」

▼大陸央行中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）



盛松成指出，當前人民幣過快升值有可能已經出現超調，未來看不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。

盛松成表示，人民幣升值將減少出口企業利潤，尤其對中小企業的衝擊更大，實際上，企業一般希望匯率基本穩定，以避免匯率波動的干擾，無法專註生產和經營。

盛松成提到，匯率單邊快速升值還容易造成企業放逐其主營業務，轉而進行匯率套利，甚至匯率投機炒作，進而損害實體經濟，「外匯遠期是一種有效的套期保值、規避風險的工具，應合理適當使用，而不應作為投機的工具。」

對於如何應對人民幣持續升值，盛松成表示，中國有足夠的政策工具可以運用，去年10月以來，人民銀行在外匯市場供求基礎上，採取必要的政策和改革措施，引導人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

盛松成指出，去年10月12日起，遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0；10月27日起，逆週期因子「淡出使用」，另外，人民銀行還可以採取其他宏觀審慎調節舉措，維護跨境資金雙向均衡流動。