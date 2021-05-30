地方籲封城、大規模接種讓台灣確診歸零　陳時中：打疫苗也不會清零

記者蔡玟君／台北報導

全台疫情警戒持續維持三級，今（30日）本土確診案例仍近300例，許多地方政府紛紛討論是否封城，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中針對封城議題再次重申，目前沒有封城的計畫打算，仍是維持將三級警戒做好。至於有媒體提問若大規模接種疫苗，是否能來得及讓台灣本土確診歸零，陳時中則表示，打疫苗也不會讓所有病例都清零。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，有許多地方政府都有做封城相關演練，他認為大家心中有個譜也是很好的事情，指揮中心也會持續進行相關演練與討論，但目前仍沒有封城計畫。

▲疫苗已陸續抵達台灣 。（圖／記者李毓康攝）

針對每日持續數百確診案例，陳時中說，經過兩週三級警戒，目前看起來似乎有些效果，不過從現在時間點來講效果仍言之過早。但他也表示，下週對整個疫情走向可能可以有個初步判斷。

有媒體詢問澳洲花3個多月封城徹底清零，台灣是否也要依循此方法清零？若是選擇大規模疫苗接種，是否來得及讓台灣達到本土確診歸零？陳時中回應，打疫苗也不會讓所有病例都清零，「記得去年前副總統陳建仁有提醒大家，事實上這樣規模的感染可能變成流感化」，因此怎麼將確診數控制在一定範圍，是大家都在努力的。

澳洲經過長時間封城後仍有零星本土案例，陳時中認為是難免的，只要不要形成大規模傳播，事實上能控制得住也算是成功，所以會持續努力依照疫苗供應量即時的來施打，這是指揮中心正在努力的，另外大家一起做好三級警戒，是現在應該做的事情。