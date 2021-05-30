家族8人確診！他淚吐「醫療緊繃」慘況：爸爸等PCR結果等到昏迷

▲醫療量能緊繃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台本土確診案例飆破6000人，醫療量能也陷入緊繃狀態，一名網友就分享，家族中包括自己在內，已有8人確診，患病過程很痛苦，救護車跟病房也很有限，父親甚至還在家中等PCR結果等到昏迷，肺部整個浸潤，目前還在插管治療，也透露，指揮中心一直說資源很充足，「但現實是醫療人力以及病床真的不夠」。

一名網友在PTT透露，5月11日就出現症狀，直到14日做完快篩才得知確診，衛生局說會馬上派救護車來載他去醫院，結果一整天都沒等到救護車，「打去衛生局詢問，原來是病情突然爆發，病房已經不足」，到了深夜才被送到醫院。

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他指出，住院10天，咳嗽、呼吸不順、喘，後來抽檢結果陰性，CT值為30，因為病床不足的關係，所以要出院，其他的6位家人做完PCR檢驗，結果都是陽性，但因為沒有病房，只能留在家裡自我隔離，等了3、4天才送往檢疫所安置。





▲父親在家等PCR結果等到昏迷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

他提到，最慘的是父親，快篩後確診，隔天就做了PCR，但是將近一週結果都沒出來，直到住院前都沒有消息，這期間父親身體開始有發燒、咳嗽、喘的現象，一直打到1922、119、衛生局求救，得到的回應都是「父親還沒確診，所以不能送醫院」，後來父親直接失去意識，目前正在插管治療中，「諷刺的是，入院後，我父親PCR結果是陰性」。

他指出，「這次我們家遇到的問題就是，人力跟病床不夠，但是我看指揮中心一直說，還有一堆空的病床，如果這樣說下去，會不會讓人民以為真的醫療資源很充足？讓大家失去警戒心呢？」經歷過這一次，他也準備捐款給雙北的醫療單位，感謝醫護的付出，也希望中央可以重視並且給予協助，「我承受過的痛，瞬間以為家裡要分崩離析的痛，希望大家能夠做好防疫」。

貼文一出，網友們表示，「疫苗不進來，台灣火燒眉」、「希望你們全家都能恢復健康」、「真不敢去想像那些死亡案例」、「希望你的父親能順利渡過這次難關」、「鼻酸，拜託大家一人一信，要求中央採取積極作為」、「希望政府能以台灣人民生命為優先考量」。