朱學恒指控抹黑國際疫苗　民進黨社群中心主任范綱皓舉證反駁了

▲朱學恒指控范綱皓貼圖卡，抹黑國際疫苗。（圖／翻攝自Facebook／范綱皓）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，各界呼籲爭取國際疫苗。名嘴「宅神」朱學恒指控，民進黨網路社群中心主任范綱皓為了護航國產疫苗，貼出圖卡抹黑世界三大疫苗廠商。對此，范綱皓提出相關事證回應，強調AZ、Moderna、BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段是事實。

朱學恒在臉書PO出一張圖卡，其中標明各種疫苗的EUA授權狀況，無論是莫德納（Moderna）、AZ（Astra Zeneca）或是BNT，都是二期實驗以後，緊急授權並投用的。

朱學恒提到，無論是莫德納、AZ還是BNT疫苗，都是做完三期臨床，才緊急授權，而這張圖卡就是為了國產疫苗利益特別製造出來，不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？貼出這張圖片的人就是范綱皓，希望有人能夠幫忙向調查局檢舉，讓范綱皓到法院解釋，「范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文啊！」

對此，范綱皓30日在臉書指出，根據FDA ClinicalTrials的網站，AZ、Moderna、BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打，是事實；而國產疫苗，要不要去申請「緊急授權使用」（EUA）、是否能申請過，本就是依食藥署的規定辦理。

范綱皓還說，和朱學恒等人最大的差別，就是沒唱衰國產疫苗，也沒攻擊外國疫苗，他還說外購疫苗、國產自製，是台灣疫苗政策的兩個方向，他不懂攻擊國產疫苗，對現在的防疫有什麼幫助？疫苗要打進人體，不論外購，還是自製的疫苗，只要依據科學、依據法律，完成相關程序，就不該受到攻擊。