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大陸天舟2號貨運飛船發射　與太空站核心艙成功對接！

▲▼大陸天舟2號貨運飛船 與天和核心艙成功對接。（圖／翻攝自微博）

▲大陸天舟2號貨運飛船與天和核心艙成功對接。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，天舟2號貨運飛船29日晚在海南文昌航天發射場成功發射升空，約8個小時後，於30日清晨5時01分，採自主快速交會對接模式，精準對接於天和核心艙後向端口。

天舟2號攜帶了太空人生活物資、艙外太空服及太空站平台設備、應用載荷和推進劑等，與天和核心艙（Tianhe core module）完成交會對接後，轉入組合體飛行階段，將按計畫開展推進劑補加和太空站應用項目設備測試等工作。

此前，據大陸載人航天工程辦公室（China Manned Space Engineering Office, CMSEO）介紹，5月29日20時55分，搭載天舟2號貨運飛船的長征7號遙3運載火箭在文昌航天發射場點火發射，約604秒後，飛船與火箭成功分離，精確進入預定軌道。21時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射取得圓滿成功。

▲▼大陸天舟2號貨運飛船 與天和核心艙成功對接。（圖／翻攝自微博）

天舟2號是大陸太空站關鍵技術見證和建造階段首飛的貨運飛船，攜帶諸如消耗品、艙外太空服、平台物資等，準備和在軌運行的天和核心艙交會對接。

大陸4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射天和核心艙進入軌道。天和核心艙是中國正建設的「天宮號」（Tiangong）太空站核心艙。大約需進行總共10次任務，才能完成天宮號太空站的軌道上組裝。

天宮號太空站預定2022年全面運作，一旦組裝完成，可望在地球低軌道停留長達15年。由於現有國際太空站（ISS）可能於2028年以後退役，屆時天宮號太空站有可能成為地球軌道上唯一的人類太空站。

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