防疫期間保密到家！　英國首相與未婚妻秘密完婚





▲英相強生與未婚妻席孟茲秘密完婚。（圖／路透）

中央社倫敦29日綜合外電報導

太陽報（Sun）和每日郵報（Daily Mail）報導，英國首相強生與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）今天在倫敦西敏主教座堂（Westminster Cathedral）舉行結婚典禮，秘密完婚。

路透社報導，強生（Boris Johnson）的唐寧街（Downing Street）首相官邸一名女發言人，不願針對媒體報導置評。

太陽報報導稱，賓客於最後一刻，才受邀出席在倫敦市中心舉行的結婚儀式，甚至連強生辦公室資深成員都對結婚計畫毫無所悉。

在當前防疫措施下，英格蘭地區結婚典禮限制僅30 名賓客能出席。

自從強生於2019年成為英國首相以來，現年56歲的強生和33歲的席孟茲就一直同住在唐寧街首相官邸。兩人於去年宣布訂婚，且席孟茲已懷孕。

他們的兒子於去年4月29日誕生，取名威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。這是席孟茲的第一個孩子，強生則是第6度當爸爸。

太陽報先前報導稱，結婚喜帖已寄送給親朋好友，預定2022年7月30日舉行婚禮。