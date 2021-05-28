英國75%新確診染印度變種病毒！　法國嚇瘋「秒祭嚴格入境規範」

▲漢考克表示，英國近期的新增病例中，有50%至75%的患者都染上了印度變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在英國近期的新增確診病例中，有高達75%的患者都染上了印度變種病毒，其中大部分的個案也集中在幾個疫情較嚴重的熱點地區，因此政府呼籲民眾，必須盡快接種疫苗。為了防止英國旅客成為防疫破口，法國外交部也宣布，該國將收緊對英國遊客的入境規範。

綜合BBC等外媒報導，英國過去7天的新增病例數增加了20.5%，其中新冠變種病毒的佔比也顯著增加，自上週以來，境內的變種病毒新增病例就增加了3535宗，累計達6959宗。

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，在英國近期的新增病例中，有50%至75%的患者都染上了印度變種病毒，而大部分的個案也集中在疫情較為嚴重的熱點地區，因此民眾應盡快接種疫苗。漢考克也補充道，隨著英國即將放寬封鎖限制，預料確診病例數也會隨之提升，「因此我們一定要保持警惕」。

為了防止英國旅客成為印度變種病毒入侵法國的破口，法國外交部宣布，該國將對來自英國的遊客重新引進更嚴格的入境規範。自本月31日起，所有英國或非歐盟的旅客，都必須證明其有緊迫原因才能入境，並在抵達法國後進行為期7天的自主隔離。

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