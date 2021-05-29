確診足跡中山路麵包店　業者霸氣「就是本店！」曝原因　千人讚爆

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，國內新增320例、校正回歸166例及21人死亡。花蓮縣政府也公布縣內「4+1」確診者的足跡，供民眾自我健康監測。其中，位於中山路的「一八一烘焙屋」表示，他們就是足跡中的「麵包店，花蓮市中山路」，希望曾到店內消費的民眾可以注意自身健康狀況。

花蓮縣府29日表示，案7675是60多歲的女性，同住的還有4名家人，曾有北部就醫旅遊史，於23日到25日有外出過，造訪藥局、全聯、電信門市及麵包店。此外，中山路上有多間麵包店，因此民眾都在猜測到底是哪間。

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沒想到，「一八一烘焙屋」29日在臉書粉專PO文，表示疫調中的中山路的麵包店「就是本店！」業者坦言，他們會直接公布的原因就是「希望不要造成中山路其餘麵包店家的困擾，並提醒於此時段有來店消費的客人多留意自身身體狀況。」

▲▼業者坦言不想影響到其他麵包店的生意。（圖／翻攝一八一烘焙屋臉書）



業者說，店內都有進行實聯制、入口量測體溫、手部酒精消毒器，每日打烊後亦有進行漂白水及酒精消毒，「最後，我們祝福案7675早日康復，我們等您再度光臨。」

該文曝光後，立刻吸引近2000人留言，「你們很棒，麵包也很好吃。消毒做好，大家會繼續去」、「有guts的店家，給讚」、「麵包超好吃的 有機會會再去買」、「超級棒的店家，誠實面對為上策，喜歡你們家好好吃的麵包」、「加油，一起渡過，花蓮最愛的麵包店之一」。

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