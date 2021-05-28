周末梅雨將至加鋒面　嘉縣呼籲加強水產養殖管理及防汛

▲週末起將有梅雨滯留鋒面 籲請加強水產養殖管理及防汛措施。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

氣象預報29日起典型梅雨鋒面就會接近台灣，嘉義地區有短暫陣雨或雷雨，嘉義縣政府籲請養殖漁業業者，要及時做好防汛準備，並注意水質與底土管理，或提早收成，避免養殖水產物損失。

農業處提醒，魚塭養殖業者於汛期期間，應加強塭堤修補維護和排水設施疏通，檢視備用發電機能否正常使用並添足用油，加強巡視水閘門保持操作正常，必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失造成損失。

同時，近日西南風增強，請淺海養殖牡蠣養殖業者，必須檢查設施結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成，避免梅雨鋒面的強陣風造成蚵棚危害損失。

梅雨鋒面常帶來大量雨水，造成養殖魚塭生態改變，包括水溫、鹽度、pH降低，濁度增加，以及浮游生物死亡，同時降雨時也伴隨低氣壓吹南風，天氣型態悶熱多雨，魚塭水質及溶氧也會有變化，並且水中的甲烷及硫化氫含量也會增加，易引起池中養殖生物緊迫、食慾減退，甚至疾病死亡。

梅雨季節期間，養殖戶應多加關注天氣變化，注意暴雨及劇烈的溫度變化，並增加巡視魚塭的頻率，加強觀察魚塭狀況，適當調整投餵數量、投餵及水車開動時間，進而減緩水質惡化的發生情形，請養殖戶應加強投餵管理。

尤其大雨來臨或過後，可以適時添加水質改善劑（如適量撒石灰或沸石粉），增加緩衝能力以穩定水質，避免水產生物疾病問題。

養殖戶有水質檢驗需求，或遇水產物異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至家畜疾病防治所（太保市太保一路1號，05-3620025）、東石水產動物疾病檢驗中心（東石鄉副瀨村新結庄14-2號，05-3734330）或水產動物疾病防治中心（義竹鄉新店村2-6號，05-3427922），由獸醫師提供檢診及諮詢服務。

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題