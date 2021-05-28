今天熱到爆飆38℃↑！入夜「梅雨鋒面逼近」　2地區今晚變天迎雨

▲今晚開始西半部、東北部有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

滯留鋒要來了！中央氣象局表示，鋒面將自台灣北邊海面逐漸接近，今晚到明日是鋒面靠近過程，預計西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，花東則以午後雷雨為主。周日開始連3天受到滯留鋒影響，西半部、東北部容易出現劇烈天氣，如豪雨、大雨等，需到下周三鋒面遠離天氣才會回穩。

氣象局預報員羅雅尹表示，今日各地天氣多雲到晴，午後只有山區、東北部地區有零星雷陣雨。而今日仍較炎熱，各地高溫可達32到35度，局部內陸近山區、縱谷、盆地地區氣溫可達36度，尤其南投、台南、高雄可能出現38度以上高溫。

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目前一道滯留鋒在台灣北部海面徘徊，預計今晚到明日鋒面將逐漸往南移動，接近台灣近海，西半部、東北部將有短暫陣雨或雷雨，花東地區則維持午後雷陣雨的降雨型態。

▲滯留鋒今晚接近。（圖／氣象局）

滯留鋒於周日移動至台灣上空，並將於中、北部附近徘徊滯留，因此周日至下周二受到滯留鋒影響，各地天氣不穩定，都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部、北部將可能有豪雨、大雨發生機率。

在這期間鋒面附近會不定時有對流發展，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。不過這三天也不會雨下不停，仍會有雨勢停歇的空檔，在沒有降雨的時間天氣則較為悶熱，

羅雅尹表示，這一波鋒面南側雖是西南風的環境，不過強度不強，因此降雨仍會以鋒面附近的對流雲系、午後熱力的降雨為主，中南部山區雖然也有雨，不過雨量不會非常大量。