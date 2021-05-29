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廣州、佛山祖孫三代全染疫！　一頓飯時間「病毒傳播快又強」

▲▼ 廣州施打疫苗人山人海。（圖／翻攝 好看視頻、23號）

▲廣州排隊施打疫苗人山人海。（圖／翻攝 好看視頻）

 記者任以芳／綜合報導

廣東本土疫情再起，據廣東省衛健委今（29日）最新通報5月28日，全省新增2例本土確診病例，8例本土無症狀感染者。其中，廣州、佛山一家祖孫三代全部染疫。廣州市疾控中心也呼籲，這次傳染共通點，「病毒傳播速度非常快，傳播力很強！」

廣州市疾控中心報告指出，今日新增廣州報告1例，為無症狀感染者轉確診；佛山報告1例。新增8例本土無症狀感染者，廣州報告5例，深圳報告1例，佛山報告2例。其中，廣州、佛山祖孫三代快速感染病毒；其他確診者去吃早茶後也染疫。

廣州市疾控中心副主任張周斌總結本次疫情的兩大傳播特點，一是本次疫情是通過共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間有明確的傳播鏈條。

二是病毒傳播速度非常快，傳播力很強。此次疫情和以往疫情最大的不同，「現在病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播就可以造成傳播。」

▲▼1小時打60人疫苗！護理師手磨出血掉皮。（圖／翻攝自廣州日報）

▲1小時打60人疫苗！護理師手磨出血掉皮。（圖／翻攝自廣州日報）

本土疫情再起，大陸各地開始施打疫苗，根據大陸國家衛生健康委員會公佈的數據，截至5月27日，已經累計接種新冠疫苗已經超過5.8億劑次，何時能夠建立起群體免疫屏障？

中國工程院院士鐘南山昨28日接受《中新網》採訪指出，「據我所知，在7月初，全國應該達到(覆蓋率)40%，今年年底能夠達到80%。」按照疫苗保護率達到70%計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。當前疫苗產能仍需加強。

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