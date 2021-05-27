1小時打60人疫苗！超狂護理師掰瓶蓋、手磨出血　同事一看全跪了

▲1小時打60人疫苗，護理師手磨出血掉皮。（圖／翻攝自搜狐）



記者董美琪／綜合報導

大陸廣州市花都區體育館新冠疫苗接種站，裡面有一位出名的「快手」，一小時能為60人接種疫苗，她是花都區人民醫院護理師黃俊媚，不少同事們都驚嘆她的專業及手速，不過她也因不斷地掰開疫苗瓶蓋，手被磨得出血起皮。

根據《廣州日報》報導，大陸人民接種疫苗量不斷創新高，背後有一群辛苦的醫護人員。廣州市花都區人民醫院護理師黃俊媚就是一位有名的「快手』，一小時能為60人接種疫苗。她笑稱，自己一開工就會進入「機器人模式」，腦子裡只有接種的標準流程。

▼1小時打60人疫苗！護理師黃俊媚手磨出血。（圖／翻攝自廣州日報）



雖然黃俊媚有時因為長時間的高度專注和重複動作，身體不舒服，但她也會立刻調整好自身狀況，不影響施打進度。因為她覺得，如果提高接種速度，可以減少民眾等待時間，也能讓其他來支援的醫院同事少忙碌一點。

她的事蹟也躍上微博熱搜榜，大陸網友直言「多派點人力減少工作量，多發點工資比啥都實在」、「 感謝所有為大家打疫苗的護理師，他們都很忙，速度都很快」。

▼醫護人員大熱天，穿著厚厚防護衣，除了要負責核酸檢測，又要加班幫民眾接種疫苗。（圖／翻攝自微博／國米紅魔，下同）



據了解，花都區人民醫院負責，最高的一天接種疫苗約5500人次。人民醫院為了加快接種速度，減少群眾等候時間，接種工作人員開啟全時段在線模式，只要疫苗到貨，立即啟動接種，讓疫苗當天到貨，當天能盡量接種完畢。