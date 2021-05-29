怕人潮擠爆！Google地圖「1招看即時路況」　陳宗彥也大推

▲民眾可以用地圖查看熱門時段。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

疫情期間最怕人擠人、不保持社交距離，但許多民眾為了買菜，仍會去傳統市場或超市。要怎麼避開尖峰時段，不和他人黏緊緊呢？其實只要打開Google地圖，就可以馬上知道幾點是「熱門時段」，而且若在該處的營業時間查詢，還可以得知「即時造訪資料」。

操作步驟很簡單，打開Google地圖後，先在搜尋引擎上輸入目的地，接著將下方的詳細資料往上拉，滑到「熱門時段」即可得知欲查詢的時段是否人潮爆滿，以及訪客通常會停留多久。

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▲營業時間還可看到即時資料。（圖／翻攝自Google地圖）

除了熱門時段外，若輸入的目的地目前仍處營業時間，也可以看見該時段的即時資料。從截圖畫面可見，藍色條狀為熱門時段，桃紅色則為即時資料。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前也曾表示，因為Google地圖上可以看到即時流量，所以只要在前往市場前查看目前人流，即可做好分流。據了解，打開地圖以後，右上方可以點選「路況」，接著就能看見各路段的即時狀況，綠色代表順暢，其次為黃色，紅色則代表流量很大。

▲地圖也能看路況。（圖／翻攝自Google地圖）

此外，本站曾報導《菜市場擠爆！他自創「2步驟分流法」救群聚 千人狂讚：柯P會認同》，文中提到，有網友自創分流法，只要根據門牌、樓層也可以自主分流，避免群聚的情況。

▼「信義區三兩事」版主東北虎建議大家可以自主分流。（圖／東北虎授權引用）