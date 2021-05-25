菜市場擠爆！他自創「2步驟分流法」救群聚　千人狂讚：柯P會認同

▲菜市場常常擠滿人。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

即便是疫情期間，許多民眾仍得到傳統市場或超市買菜，「這樣沒有群聚嗎？」臉書社團「信義區三兩事」的版主對此提出看法，希望大家可以用門牌號碼、住家樓層來進行分流，這樣不但能讓人群分散，還能有更充足的採買時間。貼文一出，不少網友也留言大讚，「很聰明」、「好有智慧的方式」、「配合+1」。

臉書社團「信義區三兩事」的版主東北虎發文表示，傳統市場、超市擠滿人，讓不少民眾擔心群聚問題，但是大家都要吃飯，市場怎麼可能沒有人，因此若要解決這個問題，勢必得「分流」。

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沒人規定要分流，但既然大家都知道要人流管控，「那我們就自動自發吧！」東北虎認為，只要控制各自外出採買的時段，就能讓人群更分散、彼此更安全，雖然不是政府決定的政策，「但我真的很希望，社團的鄉親們可以一起配合」，只要越多人願意嘗試，分流的成效就會越顯著。

分流方式如下：

一、以自家門牌號碼分天數

單數門牌：週一、三、五、日（上午）

雙數門牌：週二、四、六、日（下午）

二、以自家住家樓層分時段

奇數樓層：奇數時段出門（1、3、5、7......23）

雙數樓層：雙數時段出門（2、4、6、8......24）

▲「信義區三兩事」版主東北虎建議大家可以使用上述方式分流。（圖／東北虎授權引用）

東北虎說，這雖然只是大方向，且沒有硬性規定要這麼做，但若能試試這個方式，大家也可以有更充足的時間採買，「如果覺得OK，那我們一起做，也順便告訴你的長輩家人！」此外，他也建議，如果有熟悉線上生鮮購物的朋友，也可以找鄰居一起團購，「這樣物流也可少跑好幾趟。」

貼文曝光後，吸引千人按讚朝聖，紛紛直呼「我覺得這個方法，大家都可以響應」、「跟進！跟進」、「一起來試試看」、「非常棒的想法」、「不錯！這個柯P應該會認同」、「好主意！共同配合實行」、「這真的是很棒的方法耶」、「好方法！果然是高素質」、「謝謝版主！配合+1」、「謝謝版主的用心，很棒的分流」。