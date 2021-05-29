快訊／新北累計3118例「板橋737」　各區確診數分佈曝光！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增320例本土個案，校正回歸166例，其中，以新北市新增加校正共224例最多。新北市長侯友宜針對最新足跡、各區人數進一步說明，其中，板橋區最為嚴重，已經高達737例。

自4月26日統計至今，新北市總共累計3118人確診，其中，板橋737例，中和503例，三重346例，新莊281例，永和254例，土城211例，新店183例，蘆洲120例。

侯友宜指出，提醒永和區有上升趨勢，其他熱區則有稍微下降，大家還是要注意。至於陽性率，目前平均3.2％，今日最新數據2.7％，各篩檢站累積共16922人。

指揮中心表示，今日新增之320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月28日。另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為台北市168例，台中市33例，桃園市19例，基隆市14例，台東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案（案1950、2265、2652、2862、3066、3302、3618、4391、4881、4893、4985、5552、5594、5702、5791、6283、6284、7237、7274、7435、7508），共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日，詳如新聞稿附件。