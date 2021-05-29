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男女學生教室「忘情衝刺12mins」！網傳女主羞愧跳樓　學校否認了

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黑龍江大學發生一起學生在教室嘿咻的事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一段不雅影片，黑龍江科技大學一男一女在學校階梯教室中脫掉下半身衣物，當場發生性關係，被教室監視器全程錄下，隨後影片在網路瘋傳。之後，有傳言透露，涉事女方疑似因為影片在校園內傳播，崩潰跳樓自殺身亡。目前，該校做出回應。

據《紅星新聞》報導，哈爾濱市公安局松北分局松浦派出所相關工作人員表示，將就影片被泄露一事進行調查。此外，黑龍江科技大學黨委宣傳部獲悉，學校正在調查不雅影片被泄露一事，而「女生跳樓」的消息是謠言。

網傳影片顯示，事發5月16日13點58分許至14點10分許，這天是星期日，影片中一對年輕男女在教室內發生性關係。令人詭異的是，攝影機運行時，鏡頭數次改變視角或對焦，疑似人為操作。

關於此事件，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，將此影片傳播到網上，不管是從什麼渠道獲取，都屬於侵犯別人的隱私。影片傳播後引起網友關注，對當事人和學校造成不良影響，這屬於犯罪行為，應當承擔侵犯公民個人信息罪或尋釁滋事罪或傳播淫穢物品罪，至於何種處罰需根據調查結果確定。

上海大邦律師事務所律師丁金坤認為，在法律上，如果是學生在教室裡行為不當，是違反校紀，應以校規處理，但該影片既是兩人的隱私，也涉嫌淫穢，故影片的泄露者與上傳者，須承擔侵犯隱私的民事責任，以及傳播淫穢物品的行政責任或刑事責任。此類影片，不可傳播，而當事人也要檢討行為失當，學校亦要加強管理。

「此次幸好教室無人，情節輕微，否則在公共場所發生關係，有傷風化，也將被治安處罰，」丁金坤律師表示。

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