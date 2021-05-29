加拿大寄宿學校「埋215具兒童屍骨」震驚當地　最小只有3歲

▲加拿大坎盧普斯印地安寄宿學校日前地底下驚見215具兒童屍骨。（圖／翻攝自NCTR）



實習記者周依儒／綜合報導

加拿大卑詩省甘露市的一所坎盧普斯印地安寄宿學校（Kamloops Residential School）日前透過雷達，在學校地下發現了215具兒童遺骸，且年紀最小的僅有三歲，震驚當地。據悉，這所寄宿學校當年主要由印地安人學生組成，已有超過130年歷史，開設中期曾是全加拿大規模最大的兒童寄宿學校。

綜合外媒報導，加拿大原住民組織（Tk’emlups te Secwepemc First Nation）主席羅珊（Rosanne Casimir）日前表示，他們透過雷達在這所寄宿學校的地底下發現了215具兒童屍骨，且這樣的事件也從未被記錄在學校歷史中，因此他們已經和當地的卑詩省皇家博物館合作，希望能共同找出相關紀錄，不過他們也認為能找出的機率不大。

▲加拿大坎盧普斯印地安寄宿學校最高峰時全校學生有500人。（圖／翻攝自NCTR）



羅珊表示，這次發現的大型屍骨事件，已經給當地的原住民社區很大的衝擊，而他作為原住民組織的領導人，有義務要找出這些被遺忘的孩子們，現在的高科技已經可以來核對這些遺骨的身分，因此他們也通知曾就讀過這間學校的學生和家長，希望能逐步找出每具屍骨的身分，得以安息。

據悉，當地檢察機關已介入此事件，不過目前仍還在收集訊息的初期階段，卑詩省首席驗屍官也致哀，「我們發現加拿大寄宿學校的系統給如此多人造成了悲慘、讓人心碎的結局，我們與所有受難者同在。」而羅珊也難過透露，這些屍骨裡面年紀最小的只有3歲，但這所寄宿學校卻成了他們最後的安息之地。

▲加拿大當年的寄宿學校主要以教化印地安人為主。（圖／翻攝自NCTR）



報導指出，坎盧普斯印地安寄宿學校從1890年開設，直到1969年被聯邦政府接管改為日制學校後，於1978年關閉；當地國家真相與和解中心（NCTR， National Centre for Truth And Reconciliation）表示，在高峰期時，這所學校有多達500多名學生註冊，大多來是自各地的原住民地區，而加拿大當年的印地安寄宿學校，以原住民需融入加拿大社會為由，強制原住民兒童入學寄宿學校，但卻在多年後爆出寄宿學校有性虐待、身體虐待的嫌疑，更驗證了當年許多原住民社區倖存者所說的，「好多孩子去了學校再也沒有回來」。

加拿大原住民衛生局（FHNA）也痛心表示，「這種情況的存在令人遺憾到一點都不驚訝，更說明了當年的寄宿學校系統對原住民與其家庭造成了巨大破壞和持續性的影響。」