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快訊／桃園蘆竹4工人跌落廢水處理槽　生命跡象不明警消急送醫

▲桃園市蘆竹區某工廠，28日下午近5時許，4名工人處理廢水時，不慎跌落水槽中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區某工廠，28日下午近5時許，4名工人處理廢水時，不慎跌落水槽中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1家工廠28日下午有4名工人處理廢水時，不慎跌落廢水處理槽內，廠房人員發現後立即向蘆竹消防分隊求助，在廢水槽中陸續將4人救出送往林口長庚醫院急救，目前傷勢還不明。

▲桃園市蘆竹消防人員將工人搶救後以清洗處理，再轉送林口長庚醫院急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹消防人員將工人搶救後以清洗處理，再轉送林口長庚醫院急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今日下午4時51分接獲報案指稱，位於蘆竹區富國路三段的永昇圃農業生物科技公司，（生產清潔用品）廠內污水處理池發生4名工人墜落廢水處理槽意外，4人當時鄭清除汙水處理槽底部淤泥，隨後疑似因因空間狹小，吸入過多沼氣，4人出現缺氧昏迷現象。

4名傷者送醫包括43歲的曾姓、48歲的吳姓、45歲左姓與47歲陳姓等4名員工，均為男性。

消防人員據報在4時57分抵達時，其中2人已被廠方人員拖至地面，另2人則受困槽底，消防人員使用共生面罩供氧，以雙節梯與繩索將2人拉上地面脫困，再轉送林口長庚醫院急救，目前還在搶救中。
 

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