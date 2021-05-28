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單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

▲▼家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／台北報導

全國防疫警戒三級以來，家扶基金會統計首波受影響家庭已達1087戶，包括收入減少、無薪假、停業等，對弱勢、貧困家庭生計等衝擊與日俱增，其中有單親媽媽獨力照顧3子女，自5/17停課以來為了請防疫照顧假，計算月收入只剩6千元，要養包括自己在內一家四口，頓時茫然；家扶也呼籲社會各界伸出援手，陪伴弱勢家庭度過難關。

家扶基金會表示，目前扶助家庭中有38.40％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下；2萬到3萬元間者佔了37.82％，所得偏低，顯出示抵禦風險衝擊能力相當有限。而弱勢家庭主要照顧者從事工作中，24%為臨時工、22.3%為服務業，近半數弱勢家庭的家長職業型態，屬於首波受疫情衝擊之族群。

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▲▼家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

▲疫情三級警戒，讓弱勢家庭再陷困境 。（圖／家扶基金會提供）

其中就讀國中的小嫚，單親媽媽在老街餐廳擔任服務員，獨自撫養三名子女，去年起因疫情影響觀光人潮，工作天數已是做一休一狀態，收入大幅銳減；如今疫情再度升溫，老闆無奈休店，小嫚家頓失收入來源，此時外出找工作也相當困難，經家扶聯繫後急難救助。

而另外有住在新北市的單親媽媽，也是獨自照顧三名子女，原本受雇於印刷廠工作，自從5月17日停課公告後，媽媽需要請「防疫照顧假」照顧孩子，計算著當月收入僅剩6千元，一家四口頓時生活茫然。

▲▼家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

家扶提到，目前扶助家庭近7成是單親家庭，而停課也衍生子女照顧需求，部分家長不得不暫停工作，收入減少下受到影響的就是一家生計。對於這類家庭，社工先緊急提供急難救助金，協助度過防疫期間驟減的經濟來源，並提供民生物資，穩定一家生活食日用，社工員也持續關心家庭生活現況，紓解家長及孩子們對前景的憂慮，並持續依政府防疫策略提供適當的協助。

家扶基金會執行長何素秋表示，三級警戒下的弱勢兒少與家庭在生活、教育等面向皆受衝擊，目前為了因應防疫，社工持續以電話、Line、視訊等方式關懷弱勢家庭；更為確保對所扶助兒少與家庭的服務不間斷，對於所掌握的弱勢家庭如陷急難、兒少學習困境、心理關懷所需，提供各式服務與協助。然而，弱勢兒少與家庭因疫情困境的燃眉之急日增，也呼籲各界伸出援手，同舟共濟扶幼度難關。（家扶基金會捐款網址

▲▼家扶基金會提供家庭急難救助物資。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶透過電話及通訊軟體關懷家庭，並提供急難救助金。（圖／家扶基金會提供）

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