活狗狗福袋！網購驚見「活體盲盒」43元買柯基：玩得起就下單

▲拼多多賣寵物「活體盲盒」。（圖／新時報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近年流行玩「盲盒」，即在購買時無法得知內容物，取貨拆開後才知曉，不過近期卻爆出，竟然有商家在電商平台售賣寵物「活體盲盒」，只需幾十元人民幣，就可以買到活的貓、狗、烏龜等，還稱「玩得起就下單」。讓人不寒而慄的是，這些產品成交量竟高達數千件，遭痛批漠視生命。

▲拼多多上售賣活體盲盒 。（圖／新時報）

「永遠不知道下一個盒子裡是什麼，但永遠充滿期待。」近幾年盲盒在大陸十分盛行，甚至延伸到活物領域。據《新時報》報導，有微博博主19日爆料，電商平台「拼多多」的商家，竟然兜售寵物「活體盲盒」，然後以郵寄形式送到買家手上。

▲店家強調玩得起才玩。（圖／新快報）

活體盲盒價格在10元（人民幣，下同，約新台幣43元）至200元（約新台幣860元）之間。有的店家甚至在商品説明內寫道，「玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命」、「烏龜盲盒，開出快樂，開出驚喜」、「幾十塊就可以買到品種幼犬」。

▲價格只要30元人民幣。（圖／新時報）

其中一個售賣「活體盲盒」的店鋪中，商家描述寫著「沒有土狗」、「真活狗狗福袋」，單獨購買價格是36元，拼單價格是30元（約新台幣130元）。令人不寒而慄的是，銷量已達5038件。

還有一家標價9.9元（約新台幣43元）的商店，標榜售賣的是黃金獵犬、柯基、松鼠狗等名貴品種，銷量高達6015件，但這些品種幼崽市價基本上千元。

▲不同的價格還分別取了不同的名字。（圖／新快報）

該平台上「活體盲盒」銷量排名第一的是一家賣烏龜的店，月銷超過1000件。商家的首頁宣傳圖上清晰地寫著「中龜率100%」承諾沒有便宜的龜類。店裡盲盒分為12個檔次，價格從18.8元到1288元，並且不同的價格還分別取了不同的名字，譬如188元套餐叫「土豪練手 」，最貴的1288元的套餐叫「一步到位」。

▲從買家評論可見，不少人收到的是病貓、星期狗。（圖／新時報）

從買家評論可見，不少人收到的是病貓、星期狗（售後一周內就會出現問題甚至死亡的寵物狗），甚至推斷應該「長不大」，稍有良心的買家會帶牠們去看獸醫，但即使花費昂貴也未必救得回，不少人更因對品種不滿意就直接遺棄。

有買家說，收到的貓不到一周就死了，店家稱是買家照顧得不好，和店裡無關。也有買家表示，盲盒裡根本不是小貓，收到的貓體型較大且性格暴躁、不宜馴服，懷疑是流浪貓。

▲活體盲盒十分殘忍。（圖／新快報）

事件發酵後，拼多多已經下架全部「活體盲盒」，然而陸媒22日搜索時發現，仍能從相關店家獲取鏈接，商家回覆下架原因是「活動結束了」，又稱不知道何時會再上架。

此事引發大批網友不滿，紛紛怒斥「最後還寫狗狗是生命請尊重生命，他們把牠們當生命了嗎？」、「就算寵物在快遞中倖存下來，往後普通的寵物餵養疫苗看病他們真捨得嗎？」、「買的人裡不會有虐待動物的吧？」。

▼ 「活體盲盒」如輪盤般隨機發貨 。（圖／新時報）