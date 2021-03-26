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鮮紅狗血流滿路！流浪狗被綁車後以時速80km拖行...腳掌磨平慘死

▲▼南韓裔流浪狗慘被用鐵鍊綁在車後，以時速80公里拖行慘死。（圖／翻攝自Instagram@kawa.hq）

▲南韓裔流浪狗慘被用鐵鍊綁在車後，以時速80公里拖行慘死。（圖／翻攝自Instagram@kawa.hq）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前又發生一起嚴重的虐待動物事件！當地動保團體「動物自由連帶」日前接獲報案，根據用路人所遞出的行車器錄器影像，可以看到流浪狗被用一條鎖鏈綁在車後，流浪狗極力想要站穩身子，卻不敵時速80公里的高速行駛，最後慘遭活生生拖行，最後四隻腳掌慘被磨平、奄奄一息，整條道路上佈滿鮮紅血跡。

根據南韓網路媒體《Insight》報導，這起殘忍的事故發生於本月7日上午10時38分慶尚北道尚州市某條國道（相當於我國的省道）上，當用路人行駛至尚州市牟西面，意外見到這幕殘忍景象，一輛黑色的現代嘉樂豹（Galloper）越野車以時速60至80公里的速度狂奔，一隻流浪狗卻被用鐵鍊綁在車後，疑似為虐待動物。

▲▼流浪狗被拖行後身體奄奄一息。（圖／翻攝自Instagram@kawa.hq）

▲流浪狗被拖行後身體奄奄一息。（圖／翻攝自Instagram@kawa.hq）

該名用路人表示，當親眼目擊到這幕景象，便決定緊緊跟在車後，卻才發現道路上早已流遍該隻流浪狗的鮮紅血液，狗狗的雙眼裡流露出代表死亡的絕望訊息，而當眼前的嘉樂豹停在路邊時，用路人發現該隻流浪狗的四隻腳掌被狠狠碾碎，到處都是泛著暗紅紫光的血塊，此時流浪狗不知是否已被狠狠虐待早死，早已奄奄一息。

根據事後觀察行車紀錄器影像，該名用路人發現，流浪狗的身體上並無存在較特別的外傷，然而流浪狗的四肢卻充滿各種傷口與血痕，研判是該名駕駛故意將流浪狗綁在車後，在60至80公里高速行駛下，流浪狗為求站穩、跟上車輛速度而死命奔跑，四肢腳掌都被嚴重磨破皮，路上佈滿鮮血，最後不敵折磨而喪命。

「動物自由連帶」已遞出相關證據影像，至尚州警察署報案。

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