減少外出！新北交通罰單繳費期限　部分展延到7月14日





▲新北交通罰單繳費遞延1個月。（圖／交通局提供）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心於5月25日宣布全國防疫第三級警戒延長至6月14日，為因應警戒延長並降低人流，新北市交通事件裁決處再次調整交通罰單繳納期限，應到案日自5月15日起至6月14日止且應到案處所為新北市交通裁決處的罰單，無須檢附任何文件，繳納期限均可展延至解除警戒後一個月，即至7月14日。

裁決處處長李忠台表示，除了延長罰單繳費期限，裁決處亦提供多項線上申辦服務項目，包含交通違規申訴、交通違規移轉實際駕駛人申請、交通違規裁決書申請、駕照吊扣(銷)申請、吊扣駕照到期領回申請、退款申請、車輛行車事故鑑定申請等業務，讓民眾可以不用出門，在家透過手機、電腦操作，就可以申辦各項業務。

至於罰單繳費方式，裁決處提醒，如屬得郵繳條款的交通違規案件，可多利用監理服務網或監理服務APP、行動支付進行線上繳納；如屬不得郵繳條款的交通違規案件，包括吊(扣)銷駕(牌)照或有代保管物件者，則仍無法透過代收機構繳納罰鍰結案，須至裁決處各辦公室服務窗口臨櫃辦理，或使用郵寄郵政匯票方式繳納罰鍰。

裁決處呼籲防疫期間，請市民朋友多利用線上申辦功能及網路行動支付等多元代收管道繳納罰鍰，多用網路少用馬路，減少出入公共空間。