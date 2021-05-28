台南增6例2家庭感染！去過佳里果菜市場　想篩檢「避選醫院」

▲台南市長黃偉哲市長指出，台南市28日有6個本土確診個案，6人都是家庭群聚感染，疫調足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心公告，全國新增297例本土個案，台南新增6例，分別為同住在台南西港的案7007、7008、7009，及同住在白河的案7318、7319、7320，相關接觸者都已進行匡列採檢中，黃偉哲市長指出，案例都是家庭群聚感染。

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▲許以霖局長強調，若民眾與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，同時與公布個案未保持安全社交距離，或未戴口罩，且在該地停留長達15分鐘以上，請聯繫篩檢。

衛生局長許以霖指，案7007與7008為60餘歲夫妻，是新北案6442之家人，在5月12至23日曾一起前往板橋，24日開始出現症狀，26日偕同無症狀的20餘歲案7009就醫採檢後3人確診。





案7318、7320為70餘歲夫妻，是20餘歲案7319之祖父母，與新北案6643為親友並在23日曾經接觸，7318及7319在‪25日後‬陸續出現症狀，3人在27日至醫院採檢確診。

許以霖局長強調，若民眾與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，同時與公布個案未保持安全社交距離，或未戴口罩，且在該地停留長達15分鐘以上，符合以上高風險條件的市民朋友，請儘快撥打台南防疫專線：‪‪06-2880180‬（要幫幫，鄰醫幫您），若您不是高風險族群或近日曾到雙北，可自我健康監測14天，避免出入人潮眾多場所，如有疑似症狀，請至醫院就醫，避免搭乘大眾運輸，就醫時主動告知為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

黃偉哲市長說，篩檢量能28日又新增了西港站，剛好也有西港群聚，西港站也會提供篩檢的服務，醫院端有14間大醫院都有提供篩檢，不過請民眾利用市府的篩檢站，因為到醫院去第一個對醫療能量是一個負擔，第二個醫院裡面本來很多就是收治確診的地方，本身去那邊也比較危險一點，所以鼓勵高風險民眾到衛生所的篩檢站，台南市總共15個，加上台積電1座、加上慈濟2座，再加上醫院14家，總共目前台南市有開出32個篩檢點，請民眾善加利用。

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