AZ疫苗挨轟高雄比新北多！ 指揮中心曝「配發總數」：新北多1.25萬劑

▲雙北、高雄疫苗分配說明一覽表。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

AZ疫苗41萬劑陸續分配到各縣市，以台北市2.27萬劑最多，高雄2.1萬劑次之，每日新增確診數都創下全台新高的新北市，卻只拿到1.8萬劑，讓新北市長侯友宜十分不滿。不過，副指揮官陳宗彥也已說明，一定會優先支援雙北熱區，第二批AZ疫苗預計在6/10撥付，但在這之前只要打到6成，就會馬上發貨。指揮官陳時中也在記者會解釋，雙北是重點區域，一定會補足所需的量。

對於最新一批AZ疫苗第一階先撥發15萬劑給全台各縣市，不過，雙北疫情嚴峻，相較於高雄收到的2.1萬劑疫苗，新北僅拿到1.8萬劑，受到外界質疑。指揮中心也公布，5月27日前，3縣市收到的疫苗總數，台北市共有5萬6500劑、新北市有4萬9300劑，而高雄則是3萬3800劑。

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若再加上5/27撥補的15萬劑疫苗，北市共7萬9200劑、新北6萬7300劑，高雄則是5萬4800劑。

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥表示，指揮中心5/11-5/27對台北與新北分別撥付了5.6萬劑與4.9萬劑AZ疫苗，主要支援雙北醫療人員與第一線防疫工作人員施打。

陳宗彥說明，41萬劑AZ疫苗預計在6/10發送第二批，但只要該地區醫療人員與第一線防疫人員，打到6成左右，就會會馬上撥第二批出去，希望雙北還沒施打的醫療人員、第一線防疫工作人員，都可以進快在疫苗撥付下去後施打，讓防疫網可以建構完成。

陳時中補充，因為疫苗剛撥付下去，昨天疫苗接種數不多，只打了7697人次，現在撥補下去了，也希望大家能盡快來打。新北、北市都是重點區域，一定會補足需要的量，先打對於保護力也比較好。