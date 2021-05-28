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【廣編】宅經濟發燒！疫情囤貨民生必需品　蝦皮購物推「金百利品牌日」超殺限量一折券限時開搶

▲▼蝦皮購物,金百利,民生,折價券,抽獎。（圖／金百利提供）

▲蝦皮購物攜手旗下擁有舒潔、靠得住Kotex、好奇Huggies等知名生活日用品牌的金百利，於5月29日及5月30日聯手推出「金百利品牌日」。

圖、文／金百利提供

疫情持續發燒下，居家辦公或被迫宅在家的民眾愈來愈多，衛生紙、尿布等民生必需品的消耗量也隨之增加，由於實體賣場可能成為病毒散播熱點之一，消費者轉往線上購物的態勢也愈趨明顯。在疫情造成萬物醞釀喊漲的大環境下，精打細算的消費者趁著通路與品牌商合辦大型促銷活動時機，出手採買，就能透過聰明消費放大荷包。

蝦皮購物攜手旗下擁有舒潔、靠得住Kotex、好奇Huggies等知名生活日用品牌的金百利，於5月29日及5月30日聯手推出「金百利品牌日」，祭出「獨家限量一折券與五折券限時開搶」活動期間中午整點12時於蝦皮超市進行限時開搶，幸運搶到一折券或五折券的消費者，即時下單結帳即可享有超值折扣，最高可折5,000元！（詳細活動辦法依活動頁公告為主，網址https://shopee.tw/m/kimberlyclarkBOD05）。

還加碼祭出滿額抽獎好康，活動期間購買舒潔、靠得住、好奇等品牌商品，只要單筆發票滿NT1,999元即可參加抽獎，有機會抽中市價1,980元的飛利浦吹風機。此外「金百利品牌日」也規劃新手爸媽囤貨好康及滿額贈禮優惠，祭出好奇裸感好動褲箱購下殺65折、好奇裸感紙尿褲佩佩豬聯名款（黏貼型）箱購下殺72折，以及好奇產品單筆滿2,999元即加贈「好奇佩佩豬木製切切樂玩具組」等超值優惠，贈品數量有限，送完為止。（詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定。）

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