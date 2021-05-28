奈良美智如何看「新冠大流行」：世界將開始重視小型聚落

▲奈良美智作品。（圖／Mie Morimoto／© Yoshitomo Nara／奈良美智特展）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》在今年3月首度來台受到矚目，由於國內疫情嚴峻，近也宣布展覽將暫停開放至6月14日。而奈良美智也透露自己對新冠肺炎的大流行的看法，他認為經歷新冠後的世界，「應該會開始重視小型聚落」；人們也應該思考「人類原本是如何生活的、如何過得幸福」。

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▲《奈良美智特展》暫停開放至6月14日。（圖／奈良美智特展）

《奈良美智特展》官方粉絲團今（28）日分享奈良對於「新冠肺炎大流行」的看法，他提到，日本也提倡盡量在家自主，而他所住的地方附近很少人家，所以生活幾乎沒什麼改變；也因為住在這樣的地方，對於感染沒有特別不安。不過他幾乎每天會量體溫、勤洗手，「不得已要到東京的話，搭電車的時候絕對不抓吊環，在外面上廁所時會用手肘推門，絕不用手去碰」。

奈良認為，「經歷新冠肺炎後的世界，應該會開始重視小型聚落吧！」因為疫情多是以人口流動頻繁的大都會為中心開始流行，而他解釋，其實人類在交通發達之前，都是居住在非常小的村子或聚落裡，「假設那個時代發生了現在這種傳染病，會影響的也是極小的單位。所以我們應該要思考人類原本是如何生活的、如何過得幸福。」

▲奈良美智分享對新冠肺炎看法。（資料圖／主辦單位–文化總會提供）

他提到，「因為這次的全球傳染病大流行，也可以再次確認沒有擴散到的小型聚落所具備的優點，對我來說，我並不憧憬遠望宛如海市蜃樓般的世界，我珍惜的是我立足之地腳邊的世界」。

另外對於創作方面，他也明白很多創作者、藝術家此時會煩惱，但他認為，「在這當下與其苦惱因為疫情沒有場地可以發表這件事，更要像初學者一樣回到個體，再次與自己對話、進行創作，同時應該要意識到就算沒有發表的機會，作為自己分身的作品會留下來」。

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