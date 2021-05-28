新莊宏匯廣場「延長停業」至6／4　優惠券使用期限順延1個月

▲新莊宏匯廣場宣布延長停業。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日前官方宣布延長防疫三級至6／14，為減緩疫情蔓延請民眾盡量待在家，避免群聚感染風險，百貨賣場人潮蕭條，新莊宏匯廣場日前宣布自主停業至5／28，再宣布延長停業時間至6／4，並表示之前百貨滿千送百活動，消費者所拿到的回饋抵用券使用期限，也順延1個月使用期。

去年開幕的宏匯廣場，在新開張期間吸引不少新北民眾造訪，近期因應國內疫情升溫，也在5／24對外公布自主停業5天，原訂5／29將恢復營業，但目前確診者人數尚未減緩，政府宣布防疫三級規格延至6／14，也順應局勢再宣布延長停業至6／4。

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業者表示，為配合政府加強防疫政策，保護百貨第一線從業人員的安全，決定「延長」自主停業時間，以減少通勤移動、工作場所接觸所造成的感染風險，也感謝所有協力廠商及合作夥伴，對防疫優先、繼續暫停營業的支持。

此外，針對館內之前母親節檔期舉行的「我的超人媽咪」、「初夏嘉年華」滿千送百回饋券，原訂兌換最後一日為6／30，也因應停業狀況，將最後一日的使用期限延長至7／31。

另一新北市永和的社區型百貨比漾廣場，日前也宣布將首開先例於每週一、二施辦所謂的「防疫定休日」，預計將實施至6月中旬，創下首間百貨固定休館的新措施。目前休館的百貨包括林口三井OUTLET與高雄漢神巨蛋購物中心，2間都將在5／29恢復開店。