屏東警防護衣執勤慘況曝！大熱天快篩站維安　雙手泡汗浸白渾身溼

▲▼潮州警頂著高溫，穿全套防護衣在快篩站執勤，渾身汗，手被汗水泡白泡皺。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局因應疫情，配合屏東縣政府防疫政策，於5月24日起潮州鎮設立社區篩檢站後，就開始支援防疫維安工作，每天穿著隔離衣、手套，頂著高溫執勤，汗流浹背，雙手幾乎被汗水泡皺，但為減少疫情的擴散，員警認為這些辛苦很值得，也籲請民眾遵守防疫規定。

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由於潮州疫嚴峻，縣府設置快篩站，員警每天從早上8至17時在篩檢站維持秩序，面對第一線防疫工作，警員為了自身安全，必須穿著全套的防護裝備，尤其近日來天氣高溫連連，更增加所有防疫人員的辛苦；輪值員警幾乎都是汗流浹背，卸下隔離衣及手套後的制服都是汗漬，以及雙手幾乎被汗水泡皺了，只為減少疫情的擴散。

而潮州警分局除了篩檢防疫，還有常態性的地方交通及治安問題必須處理，及查察轄內營業場所未配合疫情停業商家、協助確診個案疫調 、未戴口罩告發移送衛生單位，及協助他單位執行防疫工作等工作，在防疫期間，負擔相對大幅增加。

分局長黃國源表示，防疫期間警察會繼續出現在每個需要警察的角落，維護社會治安、交通及為民眾服務工作，不會中斷，堅守警察本分工作，也希望民眾能遵守防疫措施，體諒配合第一線的警消醫護人員。

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