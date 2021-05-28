快訊／15萬劑莫德納疫苗16:59抵台了！華航貨機降落桃園機場

記者張乃文／台北報導

首批15萬劑莫德納疫苗下午16時59分抵台！由華航疫苗專機負責載運，於台灣時間5月28日凌晨自盧森堡啟運後，今（28）日下午降落桃園機場，專機到達畫面也第一時間曝光。此批疫苗為供應商承諾供應505萬劑的一部分，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，估計時間不會超過兩週。

▲15萬劑莫德納疫苗運抵台灣。（圖／翻攝自ETtoday直播）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚宣布，第一梯15萬劑莫德納疫苗預定今天下午3點50分抵達桃園國際機場。不過，指揮中心也在今下午記者會說明，飛機因加油延遲約1小時抵達台灣。

面對AZ與莫德納接連來台，是否為嚴峻的本土疫情注入一劑強心針，陳時中則說，疫苗會先開放給第一類醫護人員，讓一線人員獲得保護，進而使醫療量能得以保存，患者治療比較不會有人力不足的現象，這是非常重要的事情。

▲莫德納疫苗上機照曝光。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

此批疫苗為供應商承諾供應505萬劑的一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，估計時間不會超過兩週，後續再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種，將以第一線醫療人員為優先，把防線建立起來。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，後續會陸續到貨。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。