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爸爸確診「靠插管呼吸」！視訊強忍淚水　女兒心痛喊：等你回家

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,實名制,實聯制。（圖／記者李毓康攝）

▲國內本土疫情大爆發，雙北醫療量能吃緊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，爸爸在萬華工作，17日收到確診通知，但都沒有收到醫院的通知要到院治療，直到20日她打電話到1999，表示爸爸已經發燒5天，也無法正常對話，對方才派救護車載爸爸到醫院。目前爸爸在醫院治療，血氧量不到80，從沒想過病毒如此靠近，希望爸爸可以戰勝病毒，趕快醒過來。

女網友在Dcard心痛發文，爸爸在萬華工作，15日做快篩，當天晚上就出現症狀，發燒、肚子痛、咳嗽、喉嚨痛、無法呼吸，17被通診檢驗結果為陽性，期間爸爸多次打了1922以及119，都收到「在家等候」的回應，即使症狀加劇也依然如此。

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她表示，爸爸連續發燒5天，整個人都昏昏沉沉，藥也都吃完了，一直等不到救護車很擔心，最後打給1999說明爸爸的症狀後，終於在20日下午將爸爸送到醫院去治療，到醫院之後，爸爸的情況時好時壞，但是肺已經受損，「這期間我們家人和爸爸常常視訊，看著他有時講話很有精神，有時講話很喘，都要忍著不能哭」。

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO每天在祈禱，希望爸爸快點好起來。（示意圖／記者屠惠剛攝）

她表示，23日接到醫院的電話，爸爸的情況不太好，需要靠插管維持呼吸，如果之後不幸過世也無法見最後一面，會直接送往火化，「聽到這裡我們家都很難受，我們趕快打給爸爸，看著驕傲的他努力的看著每一個我們，我只能強顏歡笑叫他趕快好起來，出來煮火鍋給我吃，他一口答應」。

她難過表示，每天都在祈禱爸爸快點好起來，「從來沒想過這病毒離我們這麼近，從來沒想過這病毒會這麼快，這麼嚴重，爸爸呀，你說過的，你說你欠我們很多，要出來還我們，我們都等你，你一定要說到做到呀！」

貼文一出，許多網友暖心打氣，祈禱原PO的爸爸可以戰勝病毒，「爸爸加油！一定要戰勝病毒！火鍋料可以先買了」、「看著看著我跟著哭了」、「希望過一陣子，原PO會出來更新爸爸狀況變好，可以出院了」。

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