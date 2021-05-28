黃珊珊嘆「醫療系統爆滿」　喊話中央：疫苗的數量速度可快點嗎？

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

各地迫切需要疫苗，中央昨（27日）已配發15萬劑疫苗到各地優先人員，總統蔡英文也宣布28日將再到貨15萬劑莫德納疫苗，但仍無法滿足迫切需求。對此，台北市副市長黃珊珊透過臉書喊話「速度很重要」，「新的疫苗要進來，很好，但是數量與速度可以更快一點嗎？」

黃珊珊27日晚間在臉書發文，這兩周是我這輩子最煎熬的日子，早上開完防疫會議，中午我去萬華分局、消防分隊，還有萬華區公所幫同仁打氣，他們都在第一線打仗，還有同仁快篩陽性，所幸有些PCR呈現陰性，但是那種壓力與恐懼，瀰漫在空氣中，還有他們的臉上，但是他們還是出任務，還是要服務民眾，因為，他們現在是萬華人的依靠。

黃珊珊提到，當晚到一家今天願意轉為防疫專責旅館的現場，向員工說明防疫專責旅館的管理方式，還有代表市長謝謝業主與員工的無私奉獻，老闆說他們很想幫忙，但是要讓員工知道風險所在，所以到現場分享一年多以來劍潭活動中心（也就是安心檢疫所）的經驗。

黃珊珊表示，防疫旅館的員工與入住者完全是無接觸服務，所有第一線工作都由醫護人員現場處理，不會讓員工接觸到入住者，送餐與收垃圾是主要的工作，其他的房務服務在入住期間都不需要，護理師會監控入住者的生理狀況並處理緊急情況，員工很認真的問我問題，也想知道可能的風險。

面對第一線抗疫人員，黃珊珊說「我知道他們都很怕，但是他們比我更勇敢，這是國難，任何人都不可能置身事外，看到這麼多願意上前線的勇者共赴國難的巨大勇氣，讓我覺得自己很渺小。」

黃珊珊也說，「聽說有新的疫苗要進來，很好，但是數量與速度可以更快一點嗎？」因為，現在醫療系統近乎爆滿，急症病患佔滿醫院病房，輕症患者惡化速度太快，專責病房量能有限，我們可以撐一時，但要等到疫苗注射率達到全國的50%以上甚至6-70%以上才具有集體免疫力，要真正讓疫情趨緩，顯然還是需要一段時間。