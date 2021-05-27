下週死亡數恐飆升？柯文哲估「上升一點」：不會像印度在路邊燒屍體

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案。面對有外界預測，下週死亡數會大幅上升，台北市長柯文哲表示，也許會上升一點，「但不會像印度一樣在路邊燒屍體那麼慘」。

面對疫情持續嚴峻，北市府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將對疫苗、北市替代役男確診、醫療量能吃緊等問題做回應。

關於有外界預測，各醫院像開放式地獄，下週死亡率可能會急速攀升。對此，柯文哲表示，「死亡數我猜還會上升，但至於大幅上升，我對台灣醫療有相信，也相信台灣國民素質！」

柯文哲強調，他要民眾待在家，不是叫大家在家打麻將聚餐群聚，只要大家能稍微控制一下，「死亡人數也許會上升一點，但不會像印度那麽慘，死到還在路邊燒屍體。」只要有合作的國民，加上本身醫療體系基礎不錯，有上升一點，但不會大幅上升。

指揮中心表示，新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心指出，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）