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15歲少女獨留飯店　陌生男怪招撬開門！她1句話脫險千萬網友讚爆

@josiebowers10

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Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

▲喬西在Tiktok上分享，已超過千萬次瀏覽。（影／翻攝自Tiktok／@josiebowers10）

記者崔子柔／綜合報導

加拿大15歲少女喬西（Josie Bowers）先前在馬里蘭州一間飯店休息時，居然有一名陌生男子用自製裝置輕易將她的房門打開，不過她一句話把對方嚇跑，機靈的反應得到大批網友讚賞。

據《LADbible》報導，喬西和家人先前一起到大洋城（Ocean City）度假，當時她獨自留在飯店客房內洗澡，家人們則都前往海灘，她看見房門下突然伸進一根細長的桿子，才10多秒的時間就把她的房門開啟。

▲▼ @josiebowers10。（圖／翻攝自Tiktok）

▲▼喬西的房門被撬開。（圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10）

▲▼ @josiebowers10。（圖／翻攝自Tiktok）

門外一名陌生男子跪趴在地上，聲稱是業者通知他房門需要修理。喬西當時就感到質疑，觀察對方的打扮也不像是修門的工人，但她沒有表現出驚慌，隨即向屋內喊「爸爸，有人來修門」，陌生男子見狀便嚇得立刻跑走。

喬西近日把事發經過分享在Tiktok上，引來超過1千萬次瀏覽，不少人擔心「原來房門那麼容易被打開」，也對喬西機靈的反應感到佩服。

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