菜市場名大亂鬥！日韓路邊「四柱算命」　台灣其實超常見

▲許多父母都會透過「算命」替孩子取名。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合報導

每個人總會認識幾位名叫宗翰或者怡君的朋友，而美國網友喬許（Josh Swain）竟在內布拉斯加州舉辦一場「Josh Fight」競賽活動，邀請全國各地同名者來一場「決鬥」。podcast節目《宇宙人外信》聊到，在台灣，常見名字被稱為「菜市場名」，但在英日韓語中，卻沒有如此精準貼切的詞彙；台灣也常聽見有人「算八字」取名，日韓文化則是以「四柱推命」稱呼這樣的行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字。



主持人Ryan提到，在英語世界裡，人們名字相同，甚至就連姓氏也一樣的情況十分普遍，但是取名邏輯卻和台灣不太一樣。外國父母可能會參考家族成員、家族友人、喜歡的小說角色等等，對自己具有重要意義的人物，作為小孩命名的依據或選項。

台灣許多父母透過「算命」替孩子取名，主持人Ryan、隔壁老王的名字也是這樣來的。隔壁老王提到，日韓語中「四柱」指的是某人出生的年月日時，而「八字」指的是天干地支，兩者似乎屬於同一門學問，說法卻不相同。雖然她平常不是一個熱衷參考占卜與命理的人，但在韓國留學期間也好奇地和朋友去「算命」，經驗十分有趣。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

