疫情發燒民眾完全沒有收入哭窮　王鑫基：安心即時上工1300接棒

▲台南市勞工局長王鑫基指出，目前有1284位防疫上工在各單位幫助市府各項防疫工作，6月30日到期之後，會有1300多個防疫上工機會接棒，讓整體防疫沒有缺口。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內疫情發燒，停業、停工處處可見，民眾哀嚎完全沒有收入，撐不到7月疫情緩解，台南市勞工局長王鑫基指出，目前有1284位防疫上工在各單位幫助市府各項防疫工作，這1梯次會做到6月30日，到期之後，會有1300多個防疫上工機會接棒，讓整體防疫沒有缺口。

台南市長黃偉哲指出，針對安心上工計畫，從5月19日全國3級警戒失業的時間，台南市政府努力盤點出一些現在可以馬上安心上工的職缺，我們不會等到中央的錢下來才開始安排安心上工，所以說如果現在馬上就面臨到工作困難的部分，當然可以馬上做一些立即上的處理。

勞工局長王鑫基說，由公部門計畫投入防疫工作部分，目前有1284位防疫上工在各單位幫助防疫工作，因為黃偉哲市長擔心我們這一梯次做到6月30日，如果這一梯次到期之後、離開之後，必須馬上補充人力不中斷，所以勞工局之前就調查各單位人力需求，目前有1320個人力需求，所以等到1284位防疫夥伴時間到離開之後，馬上有1300多個接棒，沒有防疫缺口。

黃偉哲說，民眾如果沒有辦法多等1個月，因為中央已有生活補助，所以市府盡量能夠把從6月初到7月初這段時間，如果生活碰到困難的民眾，來想一些辦法，能夠讓民眾解燃眉之急，包括貸款，或是包括生活扶助金的部分，27日社會局有公布一些生活補助的部分，除了跟中央配合之外，我們台南市也會在行政作業上盡量縮短流程，盡量不要造成時間差，所以說王鑫基局長提到的，上一波的工作是到6月30日截止，7月1日我們就無縫接軌，下一波馬上就要上工，中間的部分如果有人生活工作馬上就沒有了、馬上就碰到困難，我們也有急難救助，這部分我們來努力。

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